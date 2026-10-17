Sudan: Tấn công bằng UAV vào chợ gia súc làm gần 80 người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/10, một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào chợ gia súc tại thành phố Nyala, thủ phủ bang Nam Darfur ở miền Tây Sudan, đã làm ít nhất 30 người thiệt mạng và 47 người bị thương.

Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại thành trì của Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự ở khu vực Darfur trong thời gian gần đây.

Vụ tấn công này xảy ra vào thời điểm khu chợ trên thường tập trung đông thương nhân và người mua hàng. Đây là nơi buôn bán gia súc nhộn nhịp, đồng thời có nhiều quầy hàng ven đường phục vụ món thịt nướng.

RSF cáo buộc quân đội Sudan tiến hành vụ tấn công trên bằng một UAV do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo. Theo lực lượng này, vụ tấn công nhằm vào khu vực dân cư đông đúc và các báo cáo sơ bộ đã ghi nhận 17 phụ nữ cùng 5 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự của Sudan cho biết quân đội nước này đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào những vị trí của RSF bên trong thành phố Nyala trong ngày 16/10.

Nguồn tin này cũng xác nhận sân bay Nyala đã bị tấn công 48 giờ trước đó, đồng thời khẳng định các mục tiêu được nhắm tới đều phục vụ mục đích quân sự.

Nyala là thành phố lớn thứ hai của Sudan và hiện là trung tâm hoạt động của chính quyền tự xưng do RSF thành lập vào năm ngoái. Trong những tháng gần đây, thành phố này liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng UAV khi quân đội Sudan tìm cách hạn chế quyền kiểm soát của RSF tại Darfur.

Cuộc xung đột giữa quân đội Sudan và RSF bùng phát từ tháng 4/2023, hiện đã bước sang năm thứ 4 và đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, hơn 11 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Liên hợp quốc đánh giá đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 1.100 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng UAV trên khắp Sudan chỉ trong nửa đầu năm nay./.

Không kích bằng UAV khiến 41 dân thường thiệt mạng ở Sudan Một cuộc tấn công bằng UAV tại Sudan, đã khiến 41 dân thường thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em, Liên hợp quốc đã lên án vụ tấn công trên và kêu gọi xác định trách nhiệm của những bên liên quan.