Congo ghi nhận đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất lịch sử, hơn 4.000 người tử vong

Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) ngày 13/10 cho biết đợt dịch Ebola đang diễn ra tại nước này đã vượt 9.000 ca bệnh, trong đó có hơn 4.000 ca tử vong.

Đây là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại DRC.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung và Nam Phi, đợt dịch được công bố vào giữa tháng 5/2026, khởi phát tại tỉnh Ituri ở phía đông bắc DRC. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng virus có thể đã xuất hiện trước đó nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 của nước này.

Dịch đã lan tới 7 tỉnh ở miền Bắc và miền Đông DRC. Nguồn lực y tế hạn chế cùng sự hiện diện của các nhóm vũ trang đang gây khó khăn cho công tác ứng phó. Nhân viên y tế và nhân viên nhân đạo còn đối mặt với sự thiếu tin tưởng từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Đợt dịch hiện nay do chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được phê duyệt đối với chủng virus này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 13/10 cho biết một thử nghiệm lâm sàng vaccine dự kiến được triển khai tại DRC trong tháng 10.

Trong thời gian chờ đợi, một số tình nguyện viên tuyến đầu đã được tiêm vaccine Ervebo. Tuy nhiên, bản tin nêu vaccine này có hiệu quả đối với virus Ebola chủng Zaire, không xác nhận khả năng bảo vệ trước chủng Bundibugyo đang gây dịch.

Vì vậy, việc sử dụng Ervebo không đồng nghĩa DRC đã có vaccine được phê duyệt phù hợp với đợt dịch hiện tại./.

Dịch Ebola: CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch song vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan Dịch Ebola ở CHDC Congo hiện đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.