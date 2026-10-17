Nigeria: Máy bay hạ cánh khẩn cấp do bị rơi cửa giữa không trung

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một máy bay do Công ty Triton Aviation vận hành đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Nnamdi Azikiwe ở thủ đô Abuja của Nigeria, sau khi phi hành đoàn thông báo cửa máy bay bị bung ra giữa không trung ngay sau khi cất cánh.

Theo báo cáo về sự cố nghiêm trọng này, chiếc máy bay trên khởi hành từ đường băng số 22 lúc 17g17 ngày 15/10 (giờ địa phương), dự kiến bay đến sân bay quốc tế Murtala Muhammed ở thành phố Lagos.

Tuy nhiên, khoảng 3 phút sau khi cất cánh, khi máy bay đang ở độ cao khoảng 914m và cách sân bay Abuja khoảng 5,6km, phi hành đoàn phát tín hiệu cấp cứu.

Sau khi nhận được thông báo cửa máy bay bị bung khi đang bay, kiểm soát viên không lưu đã hướng dẫn máy bay quay trở lại Abuja để hạ cánh khẩn cấp. Lực lượng cứu hỏa, cứu nạn sân bay và đội ngũ y tế được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó.

Khoảng 17g29, phi hành đoàn đề nghị đài kiểm soát không lưu xác nhận tình trạng cửa máy bay. Kiểm soát viên đã sử dụng ống nhòm để quan sát, nhưng không thể xác định được cửa có còn nguyên vẹn hay không.

May mắn, chiếc máy bay đã hạ cánh an toàn xuống đường băng số 22 vào khoảng 17h34, tức khoảng 14 phút sau khi phát tín hiệu cấp cứu. Sau khi máy bay tiếp đất, kiểm soát viên nhận thấy cửa đã biến mất khỏi thân máy bay.

Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân khiến cửa máy bay bị bung ra cũng như các tình tiết liên quan. Ngoài ra, số người có mặt trên máy bay tại thời điểm xảy ra sự cố cũng chưa được công bố.

Cục Điều tra An toàn Nigeria (NSIB) đã xác nhận vụ việc và cho biết đã cử các điều tra viên đến hiện trường sự cố./.

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