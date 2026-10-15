Thương vong tăng mạnh trong vụ sập mái trường học ở Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, con số thương vong trong vụ sập mái trường học tại thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan, tăng mạnh với 30 người thiệt mạng và 40 người bị thương.



Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar, ông Mian Saeed cho biết vụ việc xảy ra tại khu Dir Colony khiến 29 học sinh, hầu hết dưới 13 tuổi, và một giáo viên thiệt mạng. Ngoài ra, khoảng 40 người bị thương khi tầng mái của một trường tư thục bất ngờ đổ sập.



Ngôi trường có 110 học sinh và khi tai nạn xảy ra, trong lớp học ở tầng trên của dãy nhà 3 tầng có 30 em đang ngồi trong lớp. Nhiều học sinh mắc kẹt dưới đống đổ nát và hoạt động cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành.



Tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện Lady Reading ở gần đó để điều trị. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif bày tỏ đau buồn sâu sắc trước những thiệt hại về người và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Cảnh sát đã bắt giữ chủ sở hữu ngôi trường để phục vụ công tác điều tra./.

Pakistan: Sập mái nhà đè lên hàng chục người đang xếp hàng nhận trợ cấp Mái nhà được cho là xây dựng bằng vật liệu kém chất lượng đã không chịu nổi sức nặng và bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

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