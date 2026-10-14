Thái Lan triệt phá đường dây mua bán người, giải cứu 12 trẻ em Myanmar

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 13/10, lực lượng chức năng Thái Lan đã triệt phá một đường dây mua bán người, bắt giữ 4 nghi phạm và giải cứu 12 trẻ em, thanh thiếu niên Myanmar bị cưỡng bức lao động, ép bán hoa tươi cho du khách tại các khu vui chơi ở thủ đô Bangkok.

Đơn vị tác chiến đặc biệt thuộc Cục Hành chính Địa phương (DOPA) tại Bangkok phối hợp với các lực lượng liên quan đột kích hai căn nhà thuê tại khu vực Ramkhamhaeng, bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có hai đối tượng tên Oranuch và Ukrit, đồng thời giải cứu 12 nạn nhân mang quốc tịch Myanmar.

Điều tra ban đầu cho thấy nhóm nghi phạm đã thuê nhà tại khu vực này trong khoảng 2 tháng, tổ chức đưa trái phép trẻ em Myanmar qua biên giới tỉnh Tak, miền Tây Thái Lan, đến Bangkok.

Các nạn nhân bị ép bán hàng rong tại những địa điểm đông khách du lịch và khu vui chơi về đêm, như phố Khao San và đường Nuanchan, từ chiều tối đến 3h sáng hằng ngày.

Vụ việc được phát hiện sau khi một nạn nhân trốn thoát và tố cáo với một tổ chức tình nguyện về việc bị cưỡng bức lao động, ngược đãi thể xác và bạo lực.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật./.

Chính phủ Thái Lan siết chặt kiểm soát sở hữu súng Thủ tướng Anutin cho biết ông đã giao Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, các cơ quan an ninh và PACC phối hợp tăng cường tối đa công tác quản lý việc sở hữu và mang theo súng.