Campuchia đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Campuchia đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị để đón tiếp đoàn đại biểu quốc tế từ khoảng 90 quốc gia, trong đó có các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới tại Phnom Penh.

Campuchia sẽ đảm nhiệm vai trò vừa là nước chủ nhà vừa là chủ tịch hội nghị.

Theo phóng viên TTXTVN tại Phnom Penh, tính đến tháng 9, công tác chuẩn bị trên nhiều lĩnh vực đã đạt được những tiến triển quan trọng.

Chính phủ Campuchia đã chỉ đạo thành lập một ủy ban tổ chức quốc gia để điều phối công tác chuẩn bị, với sự hợp tác chặt chẽ từ Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và sự hỗ trợ kỹ thuật từ Pháp.

Hội nghị sẽ diễn ra với chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững,” phản ánh kinh nghiệm của Campuchia trong việc kiến tạo hòa bình cũng như cam kết của nước này đối với hợp tác đa phương.

Trong khuôn khổ hội nghị, hai sự kiện lớn sẽ được tổ chức song song là Làng Pháp ngữ (Francophonie Village) và FrancoTech 2026.

Làng Pháp ngữ kéo dài từ ngày 13-17/11 tại Công viên Wat Botum, giới thiệu văn hóa Campuchia và quốc tế thông qua các gian hàng quốc gia, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật và các cuộc thảo luận về du lịch, giáo dục, thanh niên, bình đẳng giới, hòa bình và bảo tồn di sản văn hóa.

Trong khi đó, sự kiện FrancoTech 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 14-16/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich, sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế và đổi mới kỹ thuật số giữa Campuchia và các quốc gia nói tiếng Pháp.

Diễn đàn kinh tế và thương mại trong khuôn khổ hội nghị, do Phòng Thương mại Campuchia phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp thuộc Cộng đồng Pháp ngữ (Francophonie) tổ chức, dự kiến sẽ quy tụ hơn 3.000 lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách.

Sự kiện nhằm mục đích tìm kiếm các thị trường mới và tăng cường liên kết kinh tế giữa cộng đồng Pháp ngữ và ASEAN.

Campuchia cũng đã lên phương án đón tiếp và bố trí phương tiện đi lại cho các nhà lãnh đạo, đại biểu và phóng viên tham dự hội nghị. Tại Sân bay Quốc tế Techo, dịch vụ “Lối đi nhanh dành cho Cộng đồng Pháp ngữ” (Francophonie Fast Track) đang được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho thủ tục thị thực và công tác đón tiếp các đoàn đại biểu.

Chính quyền Phnom Penh cũng đã quy hoạch các tuyến đường ưu tiên dành cho xe công vụ nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông và cải thiện việc di chuyển giữa các khách sạn và địa điểm tổ chức sự kiện.

Bộ Du lịch đã phối hợp với các khách sạn 5 sao để cung cấp dịch vụ lưu trú tiện nghi và dịch vụ ẩm thực đa dạng. Gần 1.000 tình nguyện viên và hướng dẫn viên nói tiếng Pháp đã được đào tạo và bố trí để hỗ trợ du khách quốc tế.

Các kế hoạch đảm bảo an ninh và ứng phó khẩn cấp cũng đang được triển khai, bao gồm việc bố trí lực lượng an ninh tại các vị trí chiến lược và sử dụng các công nghệ tiên tiến như camera giám sát (CCTV) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng hệ thống chống thiết bị bay không người lái. Bộ Y tế đã dành riêng các khu điều trị khẩn cấp tại các bệnh viện lớn để phục vụ các quan chức cấp cao đến tham dự sự kiện.

Để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, Ủy ban Quốc gia về Cộng đồng Pháp ngữ đã ra mắt trang web chính thức www.francophonie2026.gov.kh với ba ngôn ngữ: tiếng Khmer, tiếng Pháp và tiếng Anh.

Trang web cung cấp lịch trình chương trình, dịch vụ đăng ký tác nghiệp cho báo chí và thông tin về các điểm đến du lịch tại Campuchia.

Hội nghị cấp cao lần này được kỳ vọng sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Campuchia, thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn cũng như khả năng tăng cường hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ rộng lớn hơn./.

Campuchia huy động nhân sự đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ Campuchia triển khai lực lượng tại các điểm trọng yếu đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự công cộng cho các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự hội nghị.

​