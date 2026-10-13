Khai mạc Hội nghị Hội đồng Quản trị SEAMEO VOCTECH lần thứ 37 tại Brunei

Ngày 13/10/2026, Hội nghị Hội đồng Quản trị Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật và Nghề nghiệp thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO VOCTECH) lần thứ 37 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Khu vực SEAMEO VOCTECH, Brunei Darussalam.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Brunei Dr Dayang Hajah Romaizah kiêm Chủ tịch Hội đồng SEAMEO, dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc. Cùng dự Lễ khai mạc có Đại sứ các nước Campuchia, Lào, Thái Lan, Việt Nam tại Brunei và đại diện các cơ quan ngoại giao.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày, 13-15/10, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các quốc gia Đông Nam Á trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững. Sự kiện quy tụ các đại biểu đại diện cho 11 quốc gia thành viên SEAMEO, Ban Thư ký SEAMEO, Hội đồng Lực lượng Lao động Tương lai ASEAN, đối tác phát triển và khu vực tư nhân.

Trong phiên họp sáng 13/10, Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị các đại diện quốc gia thành viên (GBM) của SEAMEO VOCTECH năm 2026-2027.

Các đại biểu và khách mời tại Hội nghị. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei cung cấp)

Tại lễ khai mạc cũng đã công bố ra mắt "Chỉ số Sẵn sàng Giáo dục Xanh" (Greening Education Readiness Index-GERI). GERI đóng vai trò là khung đánh giá dựa trên cơ sở khoa học nhằm đo lường mức độ sẵn sàng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (TVET) trong việc tích hợp yếu tố bền vững vào chương trình giảng dạy, phát triển giáo viên, vận hành khuôn viên, quản trị và hợp tác cộng đồng.

Dự án quy tụ các nhà nghiên cứu và cơ sở TVET từ toàn bộ 11 quốc gia thành viên SEAMEO nhằm thu thập dữ liệu, lan tỏa thực tiễn tốt và định hình chính sách phát triển kỹ năng xanh cho nền kinh tế tương lai./.

Tổng thư ký ASEAN: Giáo dục đại học sẽ định hình tương lai của khu vực Tổng thư ký ASEAN nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong chuyển đổi và xây dựng cộng đồng bền vững đến năm 2045.