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Điện Kremlin nêu khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung

Nga, Mỹ và Trung Quốc thừa nhận khả năng tổ chức thượng đỉnh song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.

Nguyễn Hà
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 19/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga, Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.

Trả lời báo The Wall Street Journal (WSJ), ông Peskov nhấn mạnh ba bên chưa đạt được thống nhất cụ thể về việc tổ chức cuộc gặp cũng như chương trình nghị sự, song đều thừa nhận khả năng diễn ra cuộc gặp này.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi WSJ ngày 18/10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tờ báo cho biết đề xuất được ông Putin đưa ra trong cuộc điện đàm với ông Trump ngày 9/10. Theo WSJ, cuộc gặp được đề xuất không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hồi đầu tháng 10, ông Peskov từng nhận định cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ mang lại nhiều lợi ích. Hội nghị dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong các ngày 18-19/11.

Thông tin về khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh ba bên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump có động thái điều chỉnh một số biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Ngày 16/10, ông ký sắc lệnh miễn áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt, hạn chế và thuế quan theo Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026.

Động thái này diễn ra khoảng một tuần sau khi Tổng thống Trump thông báo thỏa thuận để Mỹ mua dầu diesel của Nga và tạo điều kiện đưa mặt hàng này ra thị trường toàn cầu nhằm bổ sung nguồn cung, góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu./.

(TTXVN/Vietnam+)
#thượng đỉnh Nga-Mỹ-Trung #Điện Kremlin #Dmitry Peskov Mỹ Nga Trung Quốc
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