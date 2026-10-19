Bộ trưởng Pháp thăm dự án AFD tại Hòa Bình, thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững

Khảo sát các dự án AFD tại Hòa Bình, Bộ trưởng Pháp Éléonore Caroit khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chiều 18/10 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Pháp, cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Đoàn đã khảo sát Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và Dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình. Đây là hai dự án tiêu biểu cho hợp tác Việt Nam-Pháp trong lĩnh vực phát triển bền vững, với sự tham gia hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Chuyến thăm là dịp để các bên đánh giá kết quả hợp tác, trao đổi về tiến độ triển khai và thúc đẩy những giải pháp phát triển phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương./.