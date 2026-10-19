Teen Safety School Tour 2026: Đưa kỹ năng an toàn số đến gần học sinh

Sáng 19/10 chương trình "Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em" đã chính thức khởi động tại Trường Trung học Cơ sở Nam Từ Liêm, Hà Nội, mở đầu hành trình đến 10 trường tại 5 tỉnh, thành phố, dự kiến tiếp hàng nghìn học sinh và giáo viên.

Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), TikTok và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an, với sự phối hợp của PA05 tại các địa phương cùng Liên minh Niềm tin số (DTA).

Trang bị kỹ năng an toàn số từ môi trường học đường

Với thông điệp "Có Vaccine Số, tự tin khám phá - làm chủ thế giới số!" chương trình kỳ vọng góp phần xây dựng thế hệ công dân số có kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh và trách nhiệm, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của toàn xã hội trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Sáng 19/10 chương trình "Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em" đã chính thức khởi động tại Trường Trung học Cơ sở Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khởi động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công An, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia nhấn mạnh: "Biết sử dụng công nghệ không đồng nghĩa với có kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ. Chúng ta không thể bảo vệ thế hệ trẻ bằng cách ngăn các em tham gia không gian mạng, tách các em khỏi dòng chảy công nghệ số. Cách thức đúng đắn là chủ động trang bị kháng thể số, đó là kiến thức pháp luật, là kỹ năng nhận diện rủi ro và bản lĩnh tự chủ trên không gian mạng."

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công An, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu tại lễ khởi động chương trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

"Teen Safety School Tour 2026" góp phần thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026- 2030” theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính vì thế, Đại tá Hà Văn Bắc đã nêu ra 3 định hướng nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em thông qua môi trường không gian mạng. Trước tiên, chuyển trọng tâm từ truyền thông cảnh báo sang rèn luyện kỹ năng trực tuyến phù hợp với từng độ tuổi, từng thành phần và tầng giới tính. Nội dung giáo dục an toàn số cần được cập nhật tiếp tục trước các xu hướng công nghệ mới.

Bên cạnh đó, xây dựng hệ sinh thái trách nhiệm, vững chắc, bảo đảm an toàn số cho trẻ em. Với sự kết hợp chặt chẽ của 4 trụ cột: Gia đình lắng nghe, đồng hành; nhà trường giáo dục nền tảng; cơ quan chức năng dẫn dắt, bảo vệ pháp lý và doanh nghiệp, công nghệ chỉ chủ động giải pháp, loại bỏ nguy cơ từ gốc rễ bằng các thuật toán, thiết kế của các sản phẩm số.

Cuối cùng, theo đại diện Cục An ninh mạng, cần đúc rút những phương pháp có hiệu quả để tích hợp thành hoạt động sinh hoạt thường xuyên trong gia đình nhà trường, đồng thời phát huy sức mạnh lan tỏa của chính các em học sinh.

Bà Hoàng Thị Yến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Trung học Cơ sở Nam Từ Liêm cũng khẳng định vai trò của nhà trường trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bà Hoàng Thị Yến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường Trung học Cơ sở Nam Từ Liêm cũng khẳng định vai trò của nhà trường trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh. Theo đó, bên cạnh hoạt động dạy học, việc nâng cao nhận thức, hướng dẫn học sinh nhận diện rủi ro và ứng xử có trách nhiệm trên môi trường mạng cũng là nội dung cần được quan tâm.

Bên cạnh sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường, các giải pháp công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thanh thiếu niên sử dụng Internet an toàn. TikTok Việt Nam chú trọng phát triển các công cụ an toàn và quyền riêng tư, góp phần giúp người dùng trẻ có trải nghiệm phù hợp trên nền tảng.

Giống như một cuốn sách cẩm nang số, nền tảng hướng tới tăng cường sự đồng hành của phụ huynh, đồng thời nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Việc đưa nội dung an toàn số vào môi trường học đường góp phần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Việc đưa nội dung an toàn số vào môi trường học đường góp phần tạo điều kiện để học sinh tiếp cận kiến thức theo cách gần gũi, phù hợp với lứa tuổi. Qua đó, các em có thêm cơ sở để nhận biết những tình huống không an toàn, chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Để tiếng nói của thanh thiếu niên được lắng nghe

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là tiết học chuyên đề "An toàn số cho em" nhằm trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia môi trường mạng an toàn, có trách nhiệm.

Thông qua hoạt động giáo dục trực tiếp tại trường học, những vấn đề liên quan đến an toàn trên không gian mạng được đưa đến gần hơn với học sinh, giúp các em từng bước nâng cao khả năng nhận diện rủi ro và chủ động bảo vệ bản thân khi sử dụng Internet.

Tiết học do Nhà sáng tạo nội dung Phước Long, được biết đến với tên Mike Đen, đồng hành trong vai trò Đại sứ KOL, góp phần kết nối các hoạt động và lan tỏa thông điệp của chương trình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Bên cạnh việc tiếp nhận kiến thức, học sinh còn có cơ hội tham gia hoạt động "Thiếu niên nói" trao đổi và bày tỏ quan điểm về các vấn đề liên quan đến an toàn số. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một chiều, học sinh có cơ hội tham gia thảo luận, đưa ra góc nhìn của mình và tìm hiểu cách ứng xử trước những tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng Internet.

Cách tiếp cận này nhấn mạnh vai trò chủ động của trẻ em trong quá trình xây dựng môi trường mạng an toàn, thay vì chỉ xem các em là đối tượng cần được bảo vệ. Tiếng nói và trải nghiệm của thanh thiếu niên có thể góp phần giúp gia đình, nhà trường và các tổ chức liên quan hiểu rõ hơn những vấn đề các em gặp phải khi sử dụng công nghệ.

Sau lễ khởi động, chương trình dự kiến tiếp tục được triển khai tại các trường học thuộc Hà Nội, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị và Đà Nẵng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội học tập, giao tiếp và sáng tạo, Internet cũng đặt ra những thách thức đối với công tác bảo vệ trẻ em. Bên cạnh việc tiếp cận thông tin hữu ích, học sinh có thể đối mặt với nội dung không phù hợp, hành vi bắt nạt trực tuyến, lừa đảo hoặc những tình huống ảnh hưởng đến quyền riêng tư và sự an toàn cá nhân.

Vì vậy, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật và công tác quản lý, giáo dục kỹ năng số cho học sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Các em cần được trang bị khả năng nhận diện rủi ro, cân nhắc trước khi chia sẻ thông tin, biết cách ứng xử có trách nhiệm và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường trên không gian mạng.

Theo số liệu khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, khoảng 9/10 thiếu niên được khảo sát cho biết đã được học hoặc tiếp cận nội dung về an toàn mạng. Tuy nhiên, khoảng 9/10 em cũng phản ánh từng trực tiếp hoặc gián tiếp đối mặt với rủi ro trên môi trường số. Những số liệu này cho thấy việc tiếp cận kiến thức cần đi đôi với khả năng vận dụng vào những tình huống thực tế./.