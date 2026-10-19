Cảnh báo lừa đảo cài đặt “thẻ Bảo hiểm xã hội điện tử”

Lợi dụng nhu cầu đồng bộ dữ liệu dịch vụ công, các đối tượng lừa đảo liên tục gọi điện giả xưng cán bộ, hướng dẫn người dân cài app giả mạo "Bảo hiểm xã hội điện tử" để đánh cắp thông tin và tài sản.

Cơ quan Công an cảnh báo thời gian gần đây, lợi dụng việc người dân sử dụng ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến và có nhu cầu đồng bộ dữ liệu cá nhân, các đối tượng lừa đảo đã dùng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Bảo hiểm xã hội hoặc cán bộ chính quyền địa phương.

Đối tượng thông báo người dân cần cập nhật, đồng bộ dữ liệu thẻ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế điện tử, nhất là thẻ Bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi. Để tạo lòng tin, đối tượng yêu cầu người dân mang Căn cước công dân và thẻ Bảo hiểm y tế đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường để làm thủ tục.

Khi người dân trả lời không có thời gian đến trực tiếp, đối tượng lập tức đề nghị “hỗ trợ từ xa”. Chúng hướng dẫn nạn nhân kết bạn Zalo với một tài khoản giả danh cán bộ, rồi gửi đường link lạ để cài đặt ứng dụng giả mạo mang tên “Bảo hiểm xã hội điện tử”.

Khi ứng dụng đã được cài và nạn nhân cấp quyền theo hướng dẫn, đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền đi./.