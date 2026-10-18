Thành phố Hồ Chí Minh: Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ N.T.Q. (sinh năm 1988, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, xử lý liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến một phụ nữ đi xe đạp điện tử vong tại phường Tân Hiệp.

Sau tai nạn, tài xế xuống xe kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi rời khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 47 phút ngày 15/10, N.T.Q. điều khiển ôtô tải biển số 50E-901.xx lưu thông trên đường Vĩnh Lợi (HL 409), hướng từ chợ Tân Hiệp ra đường ĐT 747B. Trên cabin còn có phụ xe L.T.Đ. (sinh năm 1974, quê Cà Mau).

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi-ĐT 747B, thuộc phường Tân Hiệp, tài xế cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà B.T.K. (sinh năm 1970, quê thành phố Cần Thơ) điều khiển.

Cú va chạm khiến bà K. cùng xe đạp điện bị ôtô tải kéo lê ra giữa đường ĐT 747B. Sau đó, tài xế xuống xe quan sát, kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi lên xe tăng ga rời khỏi hiện trường. Bà K. tử vong tại chỗ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, N.T.Q. đến Công an phường Tân Hiệp trình diện. Chiếc ôtô tải sau đó được một người khác điều khiển quay lại hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế thiếu quan sát khi chuyển hướng sang phải. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật./.

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