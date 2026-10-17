Quảng Trị: Dùng sổ đỏ giả lừa đảo, chiếm đoạt 5,6 tỷ đồng

Ngày 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo đó, đầu tháng 9/2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Thái Thanh Chương (sinh năm 1993), trú tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để bán đất không có thật.

Chương lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm tài khoản làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau đó kết bạn qua Zalo với tài khoản “Nguyễn Văn Thắng” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để đặt làm 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giả.

Ngày 17/9/2026, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa ra một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên mình, giới thiệu với chị Minh có nhu cầu bán đất để lấy tiền. Tin tưởng Chương có nhiều năm làm môi giới bất động sản, chị Minh đồng ý mua thửa đất không có thật với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản.

Sau khi nhận tiền, hai bên lập hợp đồng đặt cọc, Chương giao giấy chứng nhận giả cho chị Minh và hẹn ngày 17/10/2026 đi công chứng sang tên. Tiếp đó, đến ngày 29/9/2026, cũng tại địa điểm trên, Chương tiếp tục sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả khác để chào bán thửa đất không có thật cho chị Minh với giá 400 triệu đồng.

Chị Minh chuyển khoản trước 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Chương và chị Minh lập hợp đồng đặt cọc, Chương giao giấy chứng nhận giả và hẹn ngày 5/10/2026 đi công chứng sang tên. Mở rộng điều tra, Thái Thanh Chương khai nhận, với thủ đoạn tương tự, đối tượng đã lừa đảo thêm 3 bị hại khác, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.

Quá trình xác minh các thông tin liên quan, Công an phường Đồng Hới xác định Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1989), trú tại xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị có hành vi cho Thái Thanh Chương vay tiền với lãi suất cao. Cụ thể, từ ngày 30/3/2026 đến ngày 13/10/2026, Hải đã cho Chương vay tổng cộng 57 lần, với tổng số tiền 5,64 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. (Ảnh: TTXVN phát)

Mỗi lần vay từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 1 triệu đồng/ngày đối với khoản vay 50 triệu đồng, tương đương 20.000 đồng/triệu đồng/ngày. Lãi suất cho vay thấp nhất từ 104%/năm đến 1.022%/năm, gấp 5,2 đến 51,1 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự (không quá 20%/năm). Tổng số tiền thu lợi bất chính của Nguyễn Thanh Hải được xác định là hơn 589 triệu đồng.

Qua điều tra, các cơ quan chức năng xác định hành vi của Thái Thanh Chương có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; hành vi của Nguyễn Thanh Hải có dấu hiệu cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an phường Đồng Hới đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng./.

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