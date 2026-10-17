Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã được trao trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2026 diễn ra từ ngày 17/10-18/11, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của Thành phố góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đồng thời vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo;” triển khai thực hiện các chương trình, công trình, phần việc thiết thực nhằm hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; trao phương tiện sinh kế, tạo việc làm; hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh; chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí dự kiến khoảng 100 tỷ đồng.

Tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, nhấn mạnh quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng “chăm lo cho Nhân dân là mục tiêu của phát triển,” “đảm bảo an sinh xã hội và không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Trong giai đoạn phát triển mới, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sự phát triển không chỉ được tính bằng những chỉ số GRDP, mà quan trọng hơn phải được thể hiện bằng chất lượng cuộc sống, khả năng bảo đảm an sinh xã hội và sự thụ hưởng thực chất của nhân dân.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và cảm ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội 168 xã, phường, đặc khu, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài Thành phố đã đồng hành, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân đối với Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố, để Quỹ có thêm nguồn lực chăm lo, tạo cơ hội vươn lên cho những người khó khăn, yếu thế.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiết thực, sử dụng nguồn lực công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” năm 2026 không chỉ là một chương trình nghệ thuật thuần túy mà còn là một không gian giao lưu, kết nối những câu chuyện, những con người và những nguồn lực xã hội; qua đó làm nổi bật truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và bản sắc nghĩa tình đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ người dân Thành phố.

Kết thúc chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương,” các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân Thành phố đã đăng ký ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh với tổng kinh phí hơn 164 tỷ đồng, trong đó 168 xã, phường, đặc khu của thành phố đăng ký ủng hộ 92 tỷ đồng.

Trước đó, tại chương trình an sinh xã hội hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra trước Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương,” Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 1.500 suất học bổng; hỗ trợ kinh phí học tập cho 13 học sinh là người dân tộc thiểu số; trao kinh phí mua 750 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân Thành phố với tổng kinh phí là 8,57 tỷ đồng./.

Thi đua yêu nước "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau" Với sự chung tay của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội, phong trào đã khơi dậy nhiều mô hình hỗ trợ hiệu quả, với tinh thần “ở đâu có người nghèo, ở đó có sự sẻ chia và giúp đỡ.”