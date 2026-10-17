Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vinh danh 225 tập thể, cá nhân

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.”

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã chính thức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Mặt trận, Chủ tịch kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” cũng như các chương trình an sinh xã hội.

Ngay tại chương trình đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ với số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh việc chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững.

Bà cũng bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng: "Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và không ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước."

Trong khuôn khổ chương trình, 225 đại diện tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu được vinh danh là những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp thiết thực và nổi bật trong giai đoạn từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2026. Các nguồn lực đã đóng góp tập trung vào nhiều lĩnh vực trọng yếu như: hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa và phát triển cộng đồng.

Các tập thể, cá nhân được vinh danh đã thể hiện sự hưởng ứng rộng khắp từ mọi tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sự góp sức của các đơn vị, cá nhân đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên cả nước./.

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, lấy người dân làm trung tâm Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội.

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