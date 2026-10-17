Từ ngày 20/10, Hà Nội điều chỉnh điểm đầu cuối tuyến xe buýt số 62, 108, 113

Ngày 17/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 20/10, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh điểm đầu cuối, lộ trình các tuyến buýt số 62, 108, 113 phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Quốc lộ 1A.

Cụ thể, đối với tuyến buýt số 62 (Bến xe Yên Nghĩa-Thường Tín), lộ trình tuyến với chiều đi: Bến xe Yên Nghĩa-Quốc lộ 6-Ba La-Quang Trung (Hà Đông)-Tô Hiệu (Hà Đông)-Cầu Đen-Phùng Hưng (Hà Đông)-Đường Cầu Bươu-Đường 70-Phan Trọng Tuệ-Ngọc Hồi-Liên Ninh-Quán Gánh-Quốc lộ 1A-Đường tỉnh 427B-Doãn Tuế-Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27).

Chiều về: Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27)-Doãn Tuế-Đường tỉnh 427B-Quốc lộ 1A-Quán Gánh-Liên Ninh-Ngọc Hồi-Phan Trọng Tuệ-Đường 70-Đường Cầu Bươu-Phùng Hưng (Hà Đông)-Cầu Đen-Tô Hiệu (Hà Đông)-Quang Trung (Hà Đông)-Ba La-Quốc lộ 6-Bến xe Yên Nghĩa.

Đối với tuyến buýt số 108 (Thường Tín-Minh Tân) và nhánh tuyến 108TC (Thường Tín -Đại Xuyên), lộ trình tuyến 108 với chiều đi: Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27)-Doãn Tuế-đường vào khu dân cư Mễ Sơn-Quốc lộ 1A-tỉnh lộ 428 (Phía Đông)-Minh Tân (Bãi đỗ xe buýt Minh Tân, gần cổng làng Thần Quy, xã Đại Xuyên).

Chiều về: Minh Tân (Bãi đỗ xe buýt Minh Tân, gần cổng làng Thần Quy, xã Đại Xuyên)-tỉnh lộ 428 (Phía Đông)-Quốc lộ 1A-đường vào khu dân cư Mễ Sơn-Doãn Tuế-Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27).

Lộ trình tuyến 108TC với chiều đi: Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27)-Doãn Tuế-đường vào khu dân cư Mễ Sơn-Quốc lộ 1A-Tỉnh lộ 428 (Phía Đông) -ngã 3 Hoàng Nguyên-đường liên xã Đại Xuyên (qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng)-Đại Xuyên (bãi đỗ xe thôn Quang Lãng).

Chiều về: Đại Xuyên (bãi đỗ xe thôn Quang Lãng)-đường liên xã Đại Xuyên (qua các thôn Quang Lãng, Sảo Thượng, Sảo Hạ)-ngã 3 Hoàng Nguyên-tỉnh lộ 428 (Phía Đông) -Quốc lộ 1A-đường vào khu dân cư Mễ Sơn-Doãn Tuế-Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27).

Đối với tuyến buýt số 113: Thường Tín-Bến đò Vườn Chuối, lộ trình tuyến với chiều đi: Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27)-Doãn Tuế-ĐT427B-Quốc lộ 1A-đường liên xã các xã Thắng Lợi, Dũng Tiến, Nghiêm Xuyên (huyện Thường Tín)-Quốc lộ 1A-đường liên xã (xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực) - đê Sông Hồng-Bến đò Vườn Chuối.

Chiều về: Bến đò Vườn Chuối-đê Sông Hồng-đường liên xã (xã Thụy Phú, Văn Nhân, Nhân Vực)-Quốc lộ 1A-Tỉnh lộ 429-đường liên xã Nghiêm Xuyên, Dũng Tiến, Thắng Lợi (huyện Thường Tín)-Quốc lộ 1A-ĐT427B-Doãn Tuế-Thường Tín (Khu đô thị Him Lam 1 đường N27)./.

Hà Nội tiếp tục thay thế đưa vào khai thác hàng loạt các xe buýt điện mới Tổng công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục thay thế đưa xe buýt điện vào hoạt động, là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh theo kế hoạch đề ra.