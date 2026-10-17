Tuyến cao tốc nào cần rà soát, lắp đặt biển báo xác định khoảng cách xe?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các khu quản lý đường bộ, một số sở xây dựng, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT khẩn trương rà soát, bố trí và lắp đặt hệ thống báo hiệu xác định khoảng cách an toàn giữa các xe cơ giới trên đường cao tốc.

Các đơn vị phải tổng hợp kết quả triển khai, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 31/10/2026.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, trên cơ sở danh sách vị trí do Cục Cảnh sát giao thông cung cấp, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, địa phương, VEC và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến để triển khai hệ thống báo hiệu.

Các tuyến được yêu cầu thực hiện gồm: cao tốc Hải Phòng-Móng Cái, Trung Lương-Mỹ Thuận, Hà Nội-Hải Phòng, Pháp Vân-Cầu Giẽ, Diễn Châu-Bãi Vọt, Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương và đoạn Mỹ Thuận-Cần Thơ.

Các đơn vị phải bố trí vạch 7.8 xác định khoảng cách xe, kết hợp hệ thống biển báo khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m và 200m tại các vị trí được xác định; việc bố trí báo hiệu phải căn cứ điều kiện khai thác thực tế, tránh triển khai máy móc. Với những vị trí thường xuyên ùn tắc, có độ dốc dọc lớn, nằm trong đường cong hoặc không bảo đảm tầm nhìn, các bên cần thống nhất chưa lắp đặt vạch kẻ đường và biển báo khoảng cách.

Các đơn vị quản lý, khai thác cao tốc phải rà soát hệ thống báo hiệu hiện có. Những vị trí có vạch kẻ đường bị mòn, mờ hoặc còn thiếu biển báo, đặc biệt tại các mốc 150m và 200m, phải được khắc phục, bổ sung kịp thời

Về kinh phí, đối với các tuyến cao tốc sử dụng ngân sách Trung ương, nếu phát sinh chi phí ngoài hợp đồng và phạm vi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, các khu quản lý đường bộ xem xét xử lý theo cơ chế dự án đột xuất.

Đối với các tuyến cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc phạm vi quản lý của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục ủy quyền cho các khu quản lý đường bộ thỏa thuận bổ sung kinh phí để nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án triển khai. Khoản kinh phí này được phép tính vào phương án tài chính của dự án.

Trước đó, tại buổi Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Xây dựng vào chiều ngày 15/10, ông Lê Kim Thành, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) cho biết thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên ngành có các giải pháp tổ chức giao thông và báo hiệu đường bộ trên các tuyến cao tốc, tổ chức trực quan và giúp tài xế đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng sẽ rà soát đánh giá tốc độ và khoảng cách để sửa đổi Thông tư 38 (nếu cần); tuyên truyền cho lái xe nhất là tình huống đông người, thời tiết xấu giảm tốc độ đột ngột; hoàn thiện giáo trình lái xe duy trì giữ khoảng cách; áp dụng thí điểm trên một số tuyến cao tốc và Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã gửi danh sách các tuyến đường, khu vực trong thời gian tới.

“Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang giao khu quản lý đường bộ, sở xây dựng các địa phương và lực lượng chức năng bố trí biển báo khoảng cách và hướng dẫn, thông báo đến các cơ quan đơn vị và người dân trước khi áp dụng,” ông Thành tiết lộ thêm./.

Sẽ thông báo tuyến đường cao tốc xử phạt quy định về tốc độ, khoảng cách Bộ Xây dựng khuyến nghị tuân thủ quy định pháp luật là nhiệm vụ của mỗi công dân, đảm bảo an toàn, xây dựng văn hóa giao thông là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.