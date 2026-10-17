Lâm Đồng chuẩn bị phương án di dời xóm “nhà chồ” để xây dựng kè Cà Ty

Chiều ngày 17/10, hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là ông Võ Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Minh đã có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về phương án chuẩn bị di dời người dân để xây dựng kè sông Cà Ty (phường Phan Thiết).

Dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm) tại phường Phan Thiết là công trình phục vụ phòng, chống lũ lụt, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty.

Công trình góp phần bảo vệ, giữ ổn định bờ sông, cải tạo cảnh quan, chỉnh trang đô thị khu vực đối diện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Công trình triển khai nạo vét lòng sông để tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập lụt cho khu vực Phan Thiết.

Khi dự án tổng thể hình thành sẽ tạo mặt sông thông thoáng, đáy sông luôn ngập nước kể cả khi triều thấp nhằm cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường và phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch và thể dục thể thao.

Khu vực dự kiến làm kè thường được gọi là xóm “nhà chồ”, nơi có những căn nhà xây dựng tạm bợ ven sông. Đây là nơi ở của hàng trăm hộ dân ven sông Cà Ty từ nhiều năm qua.

Khu vực dân cư này được hình thành chủ yếu từ việc người dân sử dụng vỏ sò đổ lấn dần ra lòng sông để xây dựng nhà nên không có đường giao thông, không đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống điện đấu nối không đảm bảo kỹ thuật, rất dễ xảy ra cháy nổ; nước thải và rác thải không được thu gom mà hầu như thải trực tiếp xuống sông gây ô nhiễm môi trường, điều kiện sống của người dân hết sức khó khăn, dễ xảy ra dịch bệnh.

Đa số người dân là xóm “nhà chồ” thuộc diện phải di dời cho biết: Phần đông dân cư tại đây chủ yếu làm nghề đi biển và sống lâu năm ở khu vực này; người dân chấp nhận thực hiện di dời, tái định cư theo chủ trương của tỉnh.

Tuy nhiên, người dân mong muốn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống tại nơi ở mới, hoặc là thuận lợi cho việc làm nghề biển…

Ông Hoàng Văn Đồng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phan Thiết cho biết: Dự án Kè sông Cà Ty có tổng mức đầu tư 486 tỷ đồng; tổng diện tích đất thu hồi 37.546 m2 của 6 tổ chức và 338 hộ dân.

Toàn dự án dự kiến thu hồi đất, giải tỏa trắng và bố trí tái định cư 567 hộ dân; bố trí đất nền 137 lô (77 lô 2 mặt tiền tại khu dân cư Văn Thánh 3A; 60 lô tại dự án Chung cư sông Cà Ty) và 430 căn hộ tại dự án Chung cư sông Cà Ty.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là dự án Chung cư sông Cà Ty (phục vụ tái định cư cho người dân vùng giải tỏa) chưa hoàn thành (dự kiến đến ngày 30/12/2026 hoàn thành); đồng thời, dự án cũng chưa có giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê nhà ở tái định cư để xây dựng phương án bố trí tái định cư…

Theo cam kết đến tháng 9/2026, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản 100% hồ sơ và Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết xét pháp lý nguồn gốc đất được 40 trường hợp.

Tuy nhiên, đến nay Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 mới tổ chức kiểm đếm được 72/344 thông báo thu hồi đất và đã chuyển đến Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết để xét pháp lý nguồn gốc đất.

Theo ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, việc triển khai xây dựng dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng và phải triển khai trong thời gian sớm nhất.

Không thể để người dân tiếp tục sống trong điều kiện thiếu thốn, ô nhiễm, tạm bợ kéo dài và nhiều thế hệ con cháu sau này phải tiếp tục sống trong cuộc sống như vậy trong lòng đô thị. Việc đầu tư xây dựng góp phần chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại và những giá trị lâu dài về sau.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết khẩn trương tổ chức xét pháp lý nguồn gốc đất của các hồ sơ đã được chuyển đến, phấn đấu hoàn thành những hồ sơ này trong tháng 10/2026.

Ủy ban Nhân dân phường Phan Thiết phối hợp với các đơn vị có liên quan phê duyệt phương án bố trí tái định cư theo đề nghị của Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất số 1 trong tháng 10/2026.

Tại buổi làm việc, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu lại giá chung cư sông Cà Ty cho phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu tái định cư cho người dân; nếu hiện nay giá chung cư quá cao thì các đơn vị nghiên cứu có thể bố trí nhiều phương án như: Giá bán, giá thuê mua, giá thuê nhà ở tái định cư… để giảm áp lực cho người dân. Các đơn vị sớm lựa chọn nhà thầu và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án.

Trong buổi sáng cùng ngày, hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là ông Võ Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Minh cùng đoàn công tác di chuyển bằng ca nô trên sông Cà Ty để đánh giá hiện trạng khu vực sẽ triển khai xây dựng kè; đánh giá tình hình các hộ dân sống tạm bợ tại khu vực để có hướng xử lý cụ thể./.

Lâm Đồng gỡ vướng mặt bằng, thúc tiến độ dự án Chung cư sông Cà Ty Dự án Chung cư sông Cà Ty (phường Bình Thuận) có tổng mức đầu tư khoảng 798 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương, giúp người dân tại “xóm nhà chồ" nằm ven sông Cà Ty có nơi ở mới tốt hơn.

​

​