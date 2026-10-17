Tim mạch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ tim mạch khu vực và thế giới

Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026), diễn ra từ ngày 15-18/10 tại Brunei, quy tụ hơn 700 nhà khoa học, bác sỹ và chuyên gia tim mạch.

Sự kiện ghi dấu ấn nổi bật của y học Việt Nam khi Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC) nhiệm kỳ 2025-2027, có bài phát biểu khai mạc quan trọng, cùng sự tham gia tích cực của nhiều chuyên gia Việt Nam trong các phiên khoa học quốc tế.

Trong lễ khai mạc, Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch AFC nhấn mạnh, dù có sự đa dạng về kinh tế, văn hóa và hệ thống y tế, các quốc gia Đông Nam Á đều phải đối diện với thách thức chung là gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn, không một quốc gia nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức này. Hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe chính là chìa khóa để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Một điểm đáng chú ý tại AFCC 2026 là sự tham gia tích cực của nhiều chuyên gia Việt Nam với vai trò chủ tọa, báo cáo viên, chuyên gia thảo luận và đánh giá các công trình nghiên cứu.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30 (AFCC 2026) tại Brunei. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bên cạnh Giáo sư Phạm Mạnh Hùng chủ trì các phiên chuyên đề, các chuyên gia Việt Nam như Giáo sư Huỳnh Văn Minh, Phó giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, Phó giáo sư Nguyễn Ngọc Quang… và nhiều bác sỹ khác tham gia trình bày, trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực tăng huyết áp, tim bẩm sinh, siêu âm tim, bệnh mạch vành và suy tim.

Sự hiện diện này phản ánh bước chuyển quan trọng, khi tim mạch Việt Nam không chỉ tiếp nhận kiến thức và công nghệ từ thế giới, mà ngày càng chủ động chia sẻ kinh nghiệm, tham gia xây dựng tri thức và đóng góp vào các hoạt động khoa học quốc tế.

Những năm gần đây, nhiều kỹ thuật tim mạch chuyên sâu đã được triển khai và phát triển mạnh tại Việt Nam, từ can thiệp động mạch vành phức tạp, thay van động mạch chủ qua ống thông, can thiệp bệnh tim cấu trúc đến điều trị rối loạn nhịp và suy tim tiến triển. Song song với phát triển kỹ thuật, các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, xây dựng hướng dẫn thực hành và hợp tác với các tổ chức tim mạch quốc tế ngày càng được chú trọng.

Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam không chỉ nâng cao chất lượng điều trị trong nước mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của y học tim mạch Đông Nam Á.

Với dân số gần 700 triệu người, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng gia tăng, trong bối cảnh già hóa dân số, thay đổi lối sống và những khác biệt về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế.

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học uy tín The Lancet Public Health năm 2025, dựa trên dữ liệu Gánh nặng bệnh tật toàn cầu (GBD 2021), khu vực 10 quốc gia ASEAN có khoảng 36,8 triệu người mắc bệnh tim mạch, 1,66 triệu trường hợp tử vong trong năm 2021 và 42,4 triệu năm sống khỏe mạnh bị mất do bệnh tật và tử vong sớm.

Đáng chú ý, số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990. Những yếu tố nguy cơ hàng đầu gồm tăng huyết áp, chế độ ăn không lành mạnh, ô nhiễm không khí, rối loạn lipid máu và hút thuốc lá. Béo phì, đái tháo đường cũng đang nổi lên như những thách thức lớn.

Các con số cho thấy bệnh tim mạch không chỉ là vấn đề y tế mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động và sự phát triển bền vững của các quốc gia.

Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (ASEAN Federation of Cardiology - AFC) là tổ chức nghề nghiệp tập hợp các hội tim mạch quốc gia trong khu vực, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi chuyên môn và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á (AFCC) được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên, trở thành diễn đàn khoa học quan trọng, kết nối các chuyên gia trong khu vực với những trung tâm tim mạch hàng đầu thế giới.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng chủ trì phiên họp Hội đồng Liên đoàn Tim mạch Đông Nam Á (AFC Council Meeting). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2025-2027, Giáo sư Phạm Mạnh Hùng, chuyên gia tim mạch Việt Nam, đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AFC. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với quá trình hội nhập của tim mạch Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng chuyên môn khu vực đối với năng lực và những đóng góp của các chuyên gia Việt Nam.

Dưới định hướng tăng cường hợp tác, AFC tiếp tục thúc đẩy kết nối với Hội Tim mạch châu Âu (ESC), các tổ chức tim mạch quốc tế, đồng thời chú trọng đào tạo thế hệ bác sỹ trẻ, nghiên cứu đa quốc gia và thu hẹp khoảng cách chăm sóc tim mạch giữa các nước.

Diễn ra tại Brunei Darussalam, Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á lần thứ 30, kéo dài bốn ngày với gần 40 phiên chuyên đề khoa học, cùng các hội thảo thực hành và hoạt động nghiên cứu, tập trung vào những tiến bộ mới trong chẩn đoán, dự phòng và điều trị bệnh tim mạch.

Các chủ đề nổi bật bao gồm điều trị suy tim, hội chứng mạch vành, can thiệp tim mạch, bệnh van tim, tăng huyết áp, rối loạn nhịp, hình ảnh học tim mạch, y học chính xác và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, nhiều phiên khoa học phối hợp với Hội Tim mạch châu Âu, Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội Can thiệp Tim mạch Hoa Kỳ và các tổ chức chuyên ngành quốc tế đã tạo cơ hội để bác sỹ Đông Nam Á tiếp cận trực tiếp những tiến bộ mới nhất của y học thế giới./.

Bệnh tim mạch tiếp tục là một trong những thách thức sức khỏe lớn nhất Chuyên ngành Tim mạch Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ. Nhiều kỹ thuật hiện đại trước đây người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã được các thầy thuốc làm chủ và triển khai thường quy.