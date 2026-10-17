Nghệ An chấn chỉnh trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Từ đầu năm 2026 đến nay, Nghệ An ghi nhận trên 30 ổ dịch tả lợn châu Phi, với khoảng 7.500 con lợn buộc phải tiêu hủy, tổng trọng lượng khoảng 450 tấn. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở khu vực miền núi.

Trước nguy cơ dịch tiếp tục phát sinh và lây lan, tỉnh đang tập trung chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch, yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

Các địa phương ghi nhận số lợn chết cao gồm Châu Tiến, Quỳ Châu, Nga My, Tương Dương, Nghĩa Đồng, Lượng Minh. Trong khi đó, việc phòng, chống dịch tại một số nơi vẫn còn hạn chế; việc phát hiện, xử lý ổ dịch chưa kịp thời, tiêu hủy lợn bệnh và vệ sinh, khử trùng chưa bảo đảm yêu cầu. Quản lý chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và tuyên truyền, hướng dẫn người dân cũng chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Theo ông Trần Võ Ba, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An, thời điểm chuyển mùa, mưa lũ khiến nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi gia tăng.

Tại các xã miền núi, hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, thậm chí thả rông ở một số nơi, gây khó khăn cho việc giám sát và kiểm soát dịch bệnh.

Đáng chú ý, một số hộ vừa chịu thiệt hại do dịch đã vội tái đàn trong khi mầm bệnh vẫn có thể tồn tại trong môi trường, làm tăng nguy cơ dịch tái phát.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các xã, phường phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng địa bàn, công khai đầu mối tiếp nhận thông tin về lợn ốm, chết và tổ chức kiểm tra ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Các địa phương phải chủ động chuẩn bị nhân lực, phương tiện, hóa chất và địa điểm tiêu hủy; đồng thời rà soát từng ổ dịch, xác định phạm vi, nguồn lây và nguy cơ phát tán để triển khai biện pháp xử lý phù hợp.

Việc tiêu hủy lợn mắc bệnh hoặc thuộc diện buộc phải tiêu hủy phải được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, có sự giám sát của chính quyền và cơ quan chuyên môn.

Người dân không được vứt xác lợn ra môi trường, bán chạy hoặc đưa lợn thuộc diện tiêu hủy đi giết mổ. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cần được tăng cường tại chuồng trại, khu vực tiêu hủy, cơ sở giết mổ, chợ và phương tiện vận chuyển; kiểm soát chặt việc vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch.

Đối với những địa bàn chưa có dịch hoặc đã công bố hết dịch, yêu cầu đặt ra là duy trì giám sát, kiểm soát nguồn lợn nhập vào, hướng dẫn người dân tái đàn theo điều kiện an toàn dịch bệnh, sử dụng con giống rõ nguồn gốc và cách ly, theo dõi lợn mới nhập.

Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục triển khai tiêm phòng các loại vaccine cho đàn vật nuôi, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường giám sát, lấy mẫu, điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch; rà soát nhu cầu vaccine, hóa chất, vật tư phòng, chống dịch để kịp thời bổ sung khi cần thiết. Những địa bàn có dịch kéo dài, tái phát hoặc nguy cơ cao cần được kiểm tra, xác định rõ tồn tại và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Cùng với các biện pháp chuyên môn, việc nâng cao ý thức của người chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát dịch bệnh. Người dân cần thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát người và phương tiện ra, vào chuồng trại, quản lý chất thải, nước thải, không chủ quan tái đàn khi chưa bảo đảm điều kiện./.

Xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi tại khu vực chăn nuôi lớn nhất phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh Chiều 22/8, xã Xuân Sơn cùng lực lượng chuyên môn Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn 62 con của một hộ nuôi tại ấp Tân Xuân của xã theo quy định.

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