Chương trình diễu hành áo dài Việt Nam đầu tiên trên đường phố Sydney

Ngày 17/10, những tà áo dài nhiều màu sắc đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trên đường phố Bankstown, thuộc thành phố Sydney (Australia), khi hơn 20 người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ cùng tham gia cuộc diễu hành áo dài trong khuôn khổ Lễ hội Viet Soul 3.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, lần đầu tiên được Tổ chức Giao lưu văn hóa Việt Nam-Australia (VACEO) tổ chức, cuộc diễu hành trên các tuyến phố của Bankstown-một trong những khu vực tập trung đông người Việt tại Australia-nhanh chóng thu hút sự chú ý của người đi đường và người dân địa phương.

Xuất phát từ Nhà hát Bryan Brown Theatre, đoàn diễu hành đi qua khu vực Bankstown Plaza, bến tàu Bankstown trước khi quay trở lại điểm tập kết ban đầu. Trong khoảng 45 phút, những tà áo dài truyền thống nổi bật giữa nhịp sống cuối tuần của khu phố. Nhiều người qua đường dừng lại quan sát, mỉm cười hoặc đưa điện thoại lên ghi lại những hình ảnh đầy màu sắc.



Điều thú vị của đoàn diễu hành là sự góp mặt của nhiều thế hệ. Có những em nhỏ sinh ra và lớn lên tại Australia, những phụ nữ Việt Nam đã định cư tại Sydney nhiều năm, những người sang Australia làm việc, cùng cả những người lớn tuổi từ Việt Nam sang thăm con cháu.

Mỗi người đến với cuộc diễu hành bằng một câu chuyện khác nhau, nhưng khi khoác lên mình tà áo dài, cảm xúc chung dễ nhận thấy nhất vẫn là niềm vui và sự tự hào.



Chia sẻ với phóng viên TTXVN sau cuộc diễu hành, bà Lê Thị Việt Hồng cho biết bà đã nhiều lần đi qua những con phố của Bankstown trong cuộc sống thường ngày, nhưng đây là lần đầu tiên được mặc áo dài cùng nhiều thế hệ người Việt và bước đi giữa phố đông. Bà Hồng chia sẻ: “Hằng ngày tôi cũng đi qua những con phố này nhưng thường ăn mặc rất đơn giản. Hôm nay được mặc áo dài cùng các cháu, các em người Việt khác, tôi thấy rất tự hào. Đi đến đâu cũng được mọi người nhìn ngắm.”

Nếu với những người từng có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, áo dài gợi lại những hình ảnh quen thuộc của quê hương, thì với các em nhỏ sinh ra tại Australia, trải nghiệm này lại mang màu sắc của sự khám phá.

Sydney Trần cho biết đây là lần đầu tiên em mặc áo dài và cũng là lần đầu tiên đi trên đường phố Sydney trong bộ trang phục truyền thống Việt Nam.

Sydney Trần chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào khi được mặc áo dài. Có cảm giác như em đã trở thành một phần đại diện cho nền văn hóa Việt Nam vậy.”



Với Jasmin Ôn, chiếc áo dài như một lời nhắc giản dị về nguồn gốc của gia đình mà em vẫn luôn trân trọng. Còn Daniel Ngô, thành viên câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống của VACEO, cho rằng cuộc diễu hành giúp em có thêm cơ hội gặp gỡ những bạn nhỏ người Việt khác tại Australia, đồng thời hiểu hơn về trang phục và văn hóa của quê hương bố mẹ.



Theo chị Nguyễn Hoài Hương, thành viên VACEO, ban tổ chức khởi đầu dự kiến cuộc diễu hành có khoảng 50 người tham gia. Tuy nhiên, do cộng đồng người Việt tại Sydney sinh sống khá phân tán và không dễ tập trung đông người cùng một thời điểm, nên quy mô thực tế nhỏ hơn.

Dù vậy, sự hưởng ứng của những người tham gia cũng như phản ứng tích cực của người dân trên đường phố đã mang lại kết quả vượt mong đợi.

Chị Hương chia sẻ: “Áo dài là một dấu ấn rất đặc trưng của quê hương. Khi nhìn thấy những tà áo dài xuất hiện trên đường phố Australia, đó không chỉ là niềm vui, niềm tự hào mà còn là một cách để chúng tôi chia sẻ văn hóa Việt Nam với cộng đồng nơi mình đang sinh sống.”

Cuộc diễu hành áo dài là một trong những hoạt động của Lễ hội Viet Soul 3, chương trình cộng đồng tôn vinh văn hóa và di sản Việt Nam được tổ chức tại Bankstown với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia.

Nghệ sĩ Tú Quyên cùng bộ sưu tập tranh sơn mài mang tên “Ký ức tuổi thơ”. (Ảnh: Lê Đạt/TTXVN)

Bên cạnh chương trình trình diễn ca múa nhạc dân tộc "Viet Soul 3: Dấu ấn phù sa" và cuộc diễu hành áo dài, lễ hội còn mở ra một không gian nghệ thuật Việt Nam qua triển lãm tranh sơn mài với bộ sưu tập “Ký ức tuổi thơ” của nghệ sỹ Tú Quyên, Thạc sỹ Mỹ thuật tại Đại học Mahasarakham - người từng nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế cho các tác phẩm nghệ thuật cá nhân, đặc biệt là tranh sơn mài.

Trên chất liệu sơn mài truyền thống, những hình ảnh bình dị của tuổi thơ được họa sỹ Tú Quyên tái hiện bằng các lớp màu trầm ấm, sắc son và ánh vàng đặc trưng. Những trò chơi, sinh hoạt và khoảnh khắc đời thường trong tranh gợi lại một miền ký ức quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, nhưng có thể lại là một thế giới mới mẻ đối với những em nhỏ lớn lên tại Australia.

Trong không gian của Viet Soul 3, các tác phẩm vì thế tạo nên một sự giao thoa thú vị giữa các thế hệ. Người lớn có thể bắt gặp trong tranh những hình ảnh của chính mình thuở nhỏ, trong khi trẻ em có cơ hội khám phá một phần đời sống văn hóa mà các em chưa từng trực tiếp trải nghiệm.

Cùng với bộ sưu tập sơn mài, ban tổ chức còn trưng bày 26 tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi người Việt đang sinh sống tại Australia.

Cuộc thi không đặt ra một khuôn mẫu cứng nhắc về cách thể hiện đất nước hay con người Việt Nam, mà khuyến khích các em kể về thế giới của chính mình: một thành viên trong gia đình, người bạn, thầy cô, hàng xóm hay một trải nghiệm văn hóa đã để lại dấu ấn trong quá trình trưởng thành.

Qua những nét vẽ trẻ thơ, câu chuyện về quê hương và bản sắc Việt hiện lên theo nhiều cách khác nhau, thể hiện bằng cảm nhận và trải nghiệm của một thế hệ đang lớn lên giữa hai nền văn hóa./.

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