Thành phố Hồ Chí Minh: Khống chế đám cháy tại cơ sở massage đang sửa chữa

Sáng 17/10, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở massage trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai lực lượng, khống chế đám cháy, ngăn lửa lan sang các nhà lân cận. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, lửa bùng phát tại căn nhà ba tầng, diện tích khoảng 100m2 trên đường Lê Văn Lương, cách siêu thị Lotte Mart Nam Sài Gòn khoảng 500m. Đây là cơ sở massage đã ngừng hoạt động khoảng một năm, đang trong quá trình sửa chữa.

Phát hiện cháy, nhóm thợ bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài, hô hoán người dân hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong có nhiều ghế sofa, nệm và vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen bốc cao, gây lo ngại cho người dân khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ điều động cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn lửa lan sang các công trình lân cận.

Sau khoảng gần 30 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, phòng ngừa nguy cơ lửa bùng phát trở lại.

Theo người dân quanh khu vực cháy, vụ việc xảy ra khi nhóm thợ đang hàn, cắt kim loại để sửa chữa căn nhà. Nhiều đồ đạc bên trong bị thiêu rụi, nguyên nhân cụ thể và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, tối 16/10, một xe tải bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, đoạn qua nút giao Bình Chuẩn với đường Vành đai 3, khu vực giáp ranh phường Thuận Giao và phường Phú Lợi. Lửa bùng phát ở phần đầu xe rồi nhanh chóng bao trùm phương tiện. Lực lượng chức năng có mặt dập lửa, ngăn cháy lan, vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người, chiếc xe tải bị thiêu rụi. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

Ngày 12/10, tại gara sửa chữa ôtô Sắc Sơn, số 17-19-21 đường Trần Thị Ngôi, phường Chánh Hưng cũng xảy ra hỏa hoạn. Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 8 điều động ba xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau 15 phút kể từ khi lực lượng nhận tin báo. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, làm hư hỏng một ô tô và một xe mô tô. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các hộ dân, cơ sở kinh doanh và đơn vị thi công chủ động kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt; bố trí vật liệu dễ cháy cách xa khu vực phát sinh tia lửa. Đối với hoạt động hàn, cắt kim loại, cần có biện pháp giám sát, chuẩn bị phương tiện chữa cháy tại chỗ và kiểm tra kỹ khu vực sau khi thi công.

Trong thời điểm thời tiết mưa, gió diễn biến thất thường, người dân cần kiểm tra hệ thống điện, mái che, biển quảng cáo và các vật dụng dễ bị gió làm đổ, va đập; không để nước mưa gây chập điện, đồng thời bảo đảm lối thoát nạn thông thoáng. Khi phát hiện cháy, người dân nhanh chóng cảnh báo, thoát nạn an toàn và gọi số 114 để báo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ./.

TP Hồ Chí Minh: Cháy nhà xưởng 1.100m2 chứa sơn và hóa chất tại Tân Hiệp Hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chứa cặn sơn trên đường Khánh Bình 05 vào tối 6/10, nhanh chóng lan rộng trong nhà xưởng, khói đen bốc cao hàng chục mét, kèm nhiều tiếng nổ lớn.