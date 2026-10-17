Xã hội

Lâm Đồng: Nam thanh niên tử vong tại nhà riêng, nghi do súng tự chế

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong tại nhà, đồng thời làm rõ nguồn gốc, đặc điểm của vật nghi là súng tự chế phục vụ công tác điều tra.

Nguyễn Huy Thành
Vật nghi là súng tự chế được phát hiện tại hiện trường vụ nam thanh niên H.N.T (sinh năm 1999, trú xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)
Vật nghi là súng tự chế được phát hiện tại hiện trường vụ nam thanh niên H.N.T (sinh năm 1999, trú xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng) tử vong. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/10, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên tử vong tại nhà riêng với vết thương ở ngực nghi do trúng đạn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một vật nghi là súng tự chế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 45 sáng 17/10, H.N.T (sinh năm 1999, trú thôn Đắc Thủy, xã Thuận An) điều khiển xe máy chở P.V.Đ (sinh năm 2000, trú thôn Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa) về nhà của T tại thôn Đắc Thủy.

Khi về đến nhà, T dừng xe trong sân, cách cửa nhà khoảng 3m. Đ xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đi sang phía đối diện cách vị trí xe khoảng 3m. Trong lúc T đang khóa đĩa xe, bất ngờ có tiếng động lớn. Quay lại kiểm tra, Đ thấy T ôm ngực, co giật, đi về phía mình rồi ngã xuống.

Khi đỡ T, Đ phát hiện máu ở vùng cổ họng và một vết thương có dính máu trên ngực nạn nhân. Đ lập tức gọi bố mẹ T ra hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong lúc chuẩn bị đưa T đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil, Đ phát hiện một vật nghi là súng tự chế nằm trên chiếc dép màu tím ngay gần đầu xe máy.

Theo lời khai của Đ, trước đó, người này từng thấy T sử dụng vật trên để nghịch. Mẹ của T cũng cho biết, con trai thường dùng vật này để bắn chim, chuột quanh nhà.

T được xác định đã tử vong. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm rõ nguồn gốc, đặc điểm của vật nghi là súng tự chế phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Súng tự chế #Tử vong tại nhà #Điều tra nguyên nhân
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