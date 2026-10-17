TP Hồ Chí Minh: Xác định thêm một học sinh dương tính với não mô cầu nhóm B

Liên quan đến chùm ca bệnh do não mô cầu tại Trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, tối 17/9, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã xác định thêm một em học sinh có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với não mô cầu nhóm B, nâng tổng số học sinh mắc bệnh này lên 4 trường hợp.

Trường hợp thứ 4 là học sinh nam, 12 tuổi, học sinh trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng, có tiếp xúc gần với một trong ba bệnh nhân dương tính trước đó.

Ngày 15/10, nam học sinh bắt đầu có các triệu chứng sốt cao 40 độ C, đau đầu, đau họng, đau mỏi cơ, sau đó xuất hiện chấm xuất huyết dưới da rải rác.

Bé trai được nhà trường hướng dẫn nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vào lúc 18 giờ cùng ngày với chẩn đoán theo dõi nhiễm trùng huyết-viêm màng não do não mô cầu (chẩn đoán phân biệt sốt xuất huyết Dengue, cúm) và được điều trị cách ly.

Chiều 16/10, xét nghiệm PCR máu cho kết quả dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm virus cúm B.

Hiện bé trai tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, đang tiếp tục điều trị kháng sinh và chăm sóc tại bệnh viện.

Ngay sau khi xác định ca bệnh đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với trạm y tế và nhà trường lập danh sách người tiếp xúc gần với các bệnh nhân đã xác định để theo dõi sức khỏe.

Những người tiếp xúc gần có sốt, đau họng hoặc đau đầu đều được chuyển khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Nhà trường cũng hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế khi xuất hiện dấu hiệu sốt để được chẩn đoán, điều trị; đồng thời tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến sáng 17/10, bệnh viện đã điều trị nội trú cho 23 học sinh trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng có triệu chứng viêm hô hấp.

Ngoài 4 ca nhiễm não mô cầu, xét nghiệm ghi nhận thêm 4 em nhiễm cúm A/H1, 4 em nhiễm cúm B (trong đó có 1 trường hợp đồng nhiễm não mô cầu -ca bệnh thứ 4) và 1 em học sinh đồng nhiễm cúm A và cúm B. Hiện, tất cả 22 em học sinh đang điều trị tại bệnh viện có sinh hiệu ổn định.

Song song với các học sinh nhập viện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã lấy 21 mẫu phết họng/mũi của các em học sinh có biểu hiện hô hấp tại Trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng; kết quả có 12 mẫu dương tính với rhinovirus hoặc virus cúm mùa. Kết quả này phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hô hấp do cúm mùa đang gia tăng trong cộng đồng đã được Sở Y tế cảnh báo từ tuần trước.

Ngoài 4 trường hợp đã xác định nhiễm não mô cầu nêu trên, đến nay chưa ghi nhận thêm người tiếp xúc gần nào có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ não mô cầu.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế và nhà trường rà soát, bổ sung danh sách tiếp xúc gần của ca thứ 4 và theo dõi sát toàn bộ danh sách tiếp xúc gần của cả chùm ca bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trước tình hình gia tăng các ca bệnh hô hấp, trong đó cúm mùa là tác nhân chiếm ưu thế, cùng với chùm ca não mô cầu tại trường học, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân và phụ huynh học sinh không chủ quan nhưng không hoang mang với bệnh do não mô cầu.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, diễn tiến nhanh, lây qua giọt bắn khi tiếp xúc gần, không dễ lây qua tiếp xúc thông thường. Người tiếp xúc với ca bệnh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc bệnh.

Theo kết quả xét nghiệm bước đầu, phần lớn triệu chứng hô hấp hiện nay là do cúm mùa hoặc các tác nhân virus viêm hô hấp thông thường khác.

Sở Y tế cũng khuyến cáo người dân cần khi có triệu chứng viêm hô hấp cấp (sốt, ho, đau họng...), không tự đoán bệnh mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm và điều trị phù hợp.

Đặc biệt đi khám ngay nếu sốt cao kèm đau đầu nhiều, nôn, cứng cổ, lơ mơ, mệt bất thường hoặc xuất hiện chấm xuất huyết, phát ban trên da. Tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh.

Người dân nên tiêm vaccine phòng não mô cầu và vaccine cúm theo tư vấn của cơ sở y tế; rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung ly, chai nước. Giữ lớp học, nhà ở thông thoáng, sạch sẽ; học sinh có triệu chứng hô hấp nên nghỉ học, nghỉ ngơi tại nhà và được theo dõi sức khỏe.

Người dân cũng không nên kỳ thị người bệnh và người tiếp xúc; không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, theo dõi thông tin từ các kênh chính thức của ngành Y tế.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát phù hợp, kịp thời cập nhật thông tin và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh, giáo viên và cộng đồng./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện chùm ca bệnh não mô cầu, một học sinh tử vong Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính qua đường hô hấp, do vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis gây ra, thường tái phát trong năm, có thể thành dịch vào mùa Thu, mùa Đông, mùa Xuân.