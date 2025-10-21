Tích hợp 3 chương trình mục tiêu: Phát huy sức mạnh tổng hợp vì người dân nghèo

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, việc hợp nhất ba 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) là “bước đi” hợp lý để phát huy sức mạnh tổng hợp, với mục tiêu bao trùm là vì người dân, nhất là người dân nghèo ở khu vực khó khăn.

Sau khi thống nhất chương trình, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng với Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ thay mặt Chính phủ phối hợp tổ chức thực hiện.

Tập trung đầu tư cho người dân nghèo

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết ngày 21/10, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cùng Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr đã chủ trì cuộc họp bàn về việc hợp nhất ba chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 120/2020/QH14.

Tiếp theo là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 25/2021/QH15; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Nghị quyết số 24/2021/QH15.

Tại cuộc họp, ​Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho rằng nhấn mạnh cần nhìn nhận đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng là một bộ phận của người dân nông thôn. Trong nhiều năm qua, Chương trình Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần quan trọng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo nền tảng để xây dựng nông thôn mới.

Do đó, theo ông Võ Văn Hưng, việc tích hợp là “bước đi” hợp lý để phát huy sức mạnh tổng hợp của chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy vậy, ông Hưng lưu ý: “Việc hợp nhất cũng đòi hỏi đánh giá kỹ sự giao thoa của các nguồn lực, xác định rõ những hạng mục, nội dung triển khai cụ thể của từng chương trình, tránh bỏ sót, bỏ trống bất kỳ nội dung nào khiến bà con chịu thiệt thòi.”

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng nhấn mạnh chủ trương nhất quán của việc hợp nhất ba chương trình mục tiêu quốc gia là tập trung đầu tư cho người dân, nhất là bà con nghèo, trên cơ sở phân bổ nguồn vốn hợp lý, hiệu quả, không trùng lặp nội dung giữa các chương trình.

Về phía Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thứ trưởng Y Vinh Tơr nhấn mạnh mỗi chương trình đều có đặc thù riêng. Trong đó, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững có những mục tiêu, cơ chế riêng biệt.

Còn phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng tới những địa bàn nghèo nhất, khó khăn nhất, có điều kiện kinh tế-xã hội và nguồn nhân lực thấp nhất.

Do vậy, Thứ trưởng Y Vinh Tơr lưu ý việc hợp nhất ba chương trình cần được thiết kế sao cho vừa giữ được tính đặc thù, vừa hướng đến giải quyết căn cơ những vấn đề của vùng khó khăn nhất, bảo đảm mọi chính sách đều quy tụ về một mục tiêu chung, vì cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân.

Báo cáo Quốc hội ngay tại Kỳ họp thứ 10

Trước đó, ngày 17/10, Văn phòng Chính phủ đã ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại cuộc họp về hợp nhất các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, việc tích hợp ba chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo nguyên tắc: Giữ nguyên mục tiêu, nhiệm vụ, địa bàn, rà soát kỹ đối tượng, nội dung chính sách để tránh trùng lặp.

Chương trình sau khi hợp nhất gồm các hợp phần, nhưng phải bảo đảm nguyên tắc rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng, không trùng lắp, chồng chéo, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, phân cấp, phân quyền triệt để đi đôi với phân bổ nguồn lực cho chính quyền địa phương theo tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.”

Phó Thủ tướng lưu ý Trung ương quản lý tổng thể, ban hành cơ chế, chính sách, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện…

Về thời gian thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia sau khi hợp nhất được kéo dài đến năm 2035.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia khi hợp nhất 3 chương trình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện hồ sơ thủ tục, trình cấp có thẩm quyền thông qua để kịp báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp, chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo; chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện dự thảo báo cáo của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia khi hợp nhất.

Bộ Tài chính (cơ quan được giao nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026-2035) khẩn trương hoàn thành việc thẩm định Chương trình Mục tiêu Quốc gia theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Hội đồng dân tộc của Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội phối hợp, hỗ trợ các cơ quan của Chính phủ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ và thẩm tra trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ của Quốc hội./.

