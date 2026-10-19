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Khởi tố chồng cũ TikToker Hằng Du Mục về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 18/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam Tôn Bằng (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

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Khởi tố chồng cũ TikToker Hằng Du Mục về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
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Bản tin 60s ngày 19/10/2026 gồm những nội dung sau:

Khởi tố chồng cũ TikToker Hằng Du Mục về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

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