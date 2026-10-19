Bản tin 60s ngày 19/10/2026 gồm những nội dung sau:

Khởi tố chồng cũ TikToker Hằng Du Mục về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Xe khách chở 20 người cháy rụi trong đêm trên đường lên Sa Pa.

Mưa lớn diện rộng ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ trong nhiều ngày tới.

Đội thể thao điện tử đến từ Việt Nam giành vị trí á quân giải thế giới, nhận 1,4 tỉ đồng.

Vinh danh Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc, ca sĩ Mỹ Tâm cùng 223 tập thể, cá nhân vì nhiều đóng góp cho xã hội.

Ukraine tập kích quy mô lớn vào cơ sở trọng yếu của Saint Petersburg, Nga.

Tổng thống Pháp tuyên bố xử lý nghiêm những kẻ quá khích gây bạo loạn.

Cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada khiến nhiều bệnh viện quá tải./.