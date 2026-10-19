Chính trị

Thông cáo báo chí số 3, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận tại tổ và nghe trình bày, thẩm tra nhiều dự án luật sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực tư pháp, hình sự, kinh tế, thương mại, năng lượng, văn hóa, thể thao-du lịch.

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Lào Cai thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Long và Lào Cai thảo luận ở tổ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thứ Hai, ngày 19/10/2026, ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe các nội dung sau: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 3 dự án: Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Từ 8 giờ 45: Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 nội dung: Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Luật sư (sửa đổi); Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

Buổi chiều, từ 14 giờ 00: Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Thứ Ba, ngày 20/10/2026: Buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi); Dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội; Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án Luật trên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Quốc hội khóa XVI #Dự thảo luật #QH-bt
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QUỐC HỘI KHÓA XVI

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