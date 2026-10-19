Chiều 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026.

Dự buổi lễ có các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ ngành, Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã quyết định trao 47 giải cá nhân, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 22 giải Khuyến khích và tặng 8 Bằng khen Tập thể xuất sắc tặng các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu.

Trong đó, giải A thể loại báo được trao cho tác phẩm: "Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình" thuộc Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Thảo Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Vũ Linh.

Giải A thể loại tạp chí thuộc về tác phẩm "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống" thuộc Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam của tác giả Phan Văn Lâm, Phó Tổng biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, Cuộc thi lần này thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, đảng viên trong nước, đảng viên đang công tác ở ngoài nước tham gia, điều đặc biệt có cả người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có uy tín tham gia như Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Lịch sử Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St.Petersburg, Liên bang Nga; ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil-Việt Nam; ông Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam; Tiến sỹ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, kiều bào tại Pháp, công tác tại Viện Văn hóa thế giới tại Pháp, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam tại Pháp...

Công tác kiểm tra, thẩm định tác phẩm được thực hiện nghiêm túc qua hệ thống phần mềm công nghệ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để bảo đảm tỷ lệ trùng lặp không quá 20% đối với loại hình tạp chí và 25% đối với loại hình báo.

Hội đồng Giám khảo do Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi làm Trưởng ban đã chấm thi qua 2 vòng độc lập, lựa chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất gửi dự thi và có 3 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long nêu rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đối với Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, nhiệm vụ đó gắn trực tiếp với củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có vai trò hết sức quan trọng trong việc vận động nhân dân, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội; đặc biệt, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ quy tụ những cá nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Thông qua cuộc thi, đã xuất hiện những bài viết phản ánh kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, những chuyển biến tích cực trong đời sống, đề xuất tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đưa ra những lý luận sắc bén, thực tiễn để phản bác các quan điểm sai trái.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương biểu dương các tập thể được khen thưởng, chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 47 tác phẩm được trao giải; đồng thời khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đồng thời là cuộc chiến "sống còn" để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, Nhà nước và nhân dân trong môi trường diễn biến hết sức gay gắt, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực. Đây cũng là bài học để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn, lý luận, thực tiễn vững vàng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng. Nếu làm tốt, cuộc thi sẽ đóng góp vào thành công chung của cuộc thi toàn quốc do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì.

Để cuộc thi năm 2027 đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, ông Nguyễn Phi Long đề nghị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ: Đề cao trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu; triển khai cuộc thi sớm, thực chất; lựa chọn đúng vấn đề, nâng cao tính khoa học và sức thuyết phục; phát huy đặc thù công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể; bồi dưỡng lực lượng tác giả, đổi mới hình thức và bảo đảm tính trung thực; chức chặt chẽ, khai thác hiệu quả tác phẩm sau cuộc thi.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đồng chí Nguyễn Phi Long phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027 trong toàn Đảng bộ và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai năm 2026 của Đảng bộ được tổ chức nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao sức đề kháng của toàn xã hội trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng rộng lớn, huy động sự vào cuộc có trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên, qua đó phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ hệ thống chính trị và bảo vệ nhân dân.

Cuộc thi là minh chứng sinh động trong việc cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết," coi công tác củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia." Đồng thời, Cuộc thi quán triệt sâu sắc quan điểm, nguyên tắc "Dân là gốc," "Dân là chủ thể, là trung tâm," lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của Đảng, Nhà nước./.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 Tại cuộc thi năm nay, chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện được lập luận sắc bén, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục, bám sát được thực tiễn sinh động của đất nước.