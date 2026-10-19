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Tổng thống Macron thừa nhận thiếu sót trong ứng phó làn sóng bạo lực tại Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận những thất bại trong công tác dự báo và tình báo sau làn sóng bạo lực khiến gần 2.400 người bị bắt, song từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Macron thừa nhận thiếu sót trong ứng phó làn sóng bạo lực tại Pháp

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua Nhà Trắng

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Tổng thống Macron #Bạo lực Pháp #Ứng phó bạo lực #Chính trị Pháp #Tin tức quốc tế

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng ở Copenhagen

Sáng 19/10/2026, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm các hoạt động quốc tế của Đan Mạch từ năm 1948, trong khuôn viên Pháo đài Kastellet ở thủ đô Copenhagen.

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