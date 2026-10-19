Thường trực Ban Bí thư làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị.

Sáng 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện).

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, một số Ban Đảng Trung ương, bộ, ngành…

Sau khi nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn báo cáo kết quả thực hiện các nhóm nhiệm vụ, các ý kiến thảo luận, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những nhiệm vụ, yêu cầu Học viện tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm kịp thời đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Khẳng định vai trò, vị thế quan trọng của Học viện - trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Học viện khẩn trương rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Việc kiện toàn bộ máy phải được thực hiện chặt chẽ, gắn liền với hai nhiệm vụ chiến lược: đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Đảng, hệ thống chính trị; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để cung cấp các luận cứ khoa học cho Trung ương.

Tại cuộc làm việc, nhấn mạnh tầm quan trọng, yêu cầu khẩn trương trong rà soát, sáp nhập, tinh gọn thật hiệu quả các đơn vị trực thuộc, Thường trực Ban Bí thư cho biết sau khi hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, Học viện phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng đề án vị trí việc làm. Trên cơ đó thực hiện bố trí cán bộ theo vị trí việc làm gắn với chính sách tiền lương, phụ cấp theo quy định. Công tác này cần được khẩn trương, gấp rút thực hiện, hoàn thành trước tháng 12/2026, để đồng bộ với hệ thống./.