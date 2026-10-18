Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh: Đánh thức sức hút du lịch Hạ Long mùa Đông

Hội tụ tinh hoa ẩm thực vùng miền, các hoạt động trình diễn nghệ thuật và trải nghiệm giải trí về đêm, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn trong mùa du lịch Thu-Đông, góp phần thu hút du khách đến Hạ Long, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ.

Với chủ đề “Quảng Ninh - Điểm đến hội tụ tinh hoa ẩm thực," sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 24/11/2026 tại Chợ đêm Vui Fest, khu vực Bãi Cháy. Khoảng 150 gian hàng sẽ được bố trí thành hai không gian chính, gồm ẩm thực Quảng Ninh và ẩm thực các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Quảng Ninh dự kiến có 80-100 gian hàng, các địa phương khác đóng góp khoảng 50-70 gian hàng.

Không chỉ là nơi thưởng thức món ngon, liên hoan còn hướng đến giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng thông qua sản vật địa phương, món ăn truyền thống và các sản phẩm OCOP. Các nhà hàng, khách sạn, tàu du lịch, nghệ nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã cùng đại diện các địa phương sẽ tham gia quảng bá sản phẩm, giới thiệu nguyên liệu, phương pháp chế biến và câu chuyện phía sau mỗi món ăn. Qua đó, du khách có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực vùng biển, miền núi Quảng Ninh cũng như nét đặc sắc của nhiều vùng miền trên cả nước.

Điểm nhấn của liên hoan là chuỗi hoạt động trải nghiệm theo định hướng “Thưởng thức-Tương tác-Khám phá." Chiều 20/11, các gian hàng dự kiến mở cửa đón khách, tổ chức giao lưu văn hóa và giới thiệu đặc sản. Lễ khai mạc diễn ra từ 20h đến 21h cùng ngày, với các màn trình diễn chế biến chả mực Hạ Long, nghệ thuật pha chế cocktail, thưởng trà và giới thiệu món ăn đặc trưng. Chương trình nghệ thuật, hoạt động tôn vinh đầu bếp, món ăn tiêu biểu cùng màn pháo hoa được kỳ vọng tạo không khí sôi động cho sự kiện.

Từ ngày 21 đến 24/11, các gian hàng dự kiến hoạt động liên tục từ 9h đến 23h, tạo điều kiện để du khách chủ động sắp xếp lịch trình tham quan và thưởng thức ẩm thực. Các đầu bếp sẽ trực tiếp chế biến, giới thiệu món ăn và giao lưu với khách tham quan. Đáng chú ý, hoạt động chấm thi tại liên hoan không chỉ tập trung vào hương vị, kỹ thuật và cách trình bày mà còn xem xét câu chuyện văn hóa của món ăn, chất lượng phục vụ và khả năng tương tác với thực khách. Cách tổ chức này góp phần đưa ẩm thực trở thành một trải nghiệm văn hóa sống động, thay vì chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm.

Sức hấp dẫn của liên hoan còn được mở rộng nhờ sự kết hợp với các hoạt động vui chơi, giải trí tại Bãi Cháy. Sau khi khám phá các gian hàng, du khách có thể tiếp tục dạo chợ đêm, thưởng thức âm nhạc đường phố, giao lưu với các nhóm nhạc, trải nghiệm xe hoạt náo Vui Fest và check-in tại những điểm được bố trí trong khu vực. Không gian ngọn hải đăng và sân khấu xem pháo hoa tại Sun Marina Hạ Long cũng được kỳ vọng trở thành điểm dừng chân để thưởng thức ẩm thực, ngắm cảnh vịnh và tận hưởng không khí lễ hội bên bờ biển.

Việc kết hợp ẩm thực với các hoạt động giải trí về đêm góp phần hình thành lịch trình trải nghiệm đa dạng, từ khám phá đặc sản vào buổi chiều đến vui chơi, thưởng thức nghệ thuật vào buổi tối. Đây cũng là hướng đi nhằm tăng sức hút cho Hạ Long ngoài mùa cao điểm hè, khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú và sử dụng thêm các dịch vụ tại địa phương.

Song song với hoạt động tại sự kiện, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 được định hướng trở thành cầu nối quảng bá các sản phẩm du lịch mùa Thu-Đông. Theo kế hoạch, doanh nghiệp có thể giới thiệu điểm đến, chương trình tham quan, dịch vụ và các ưu đãi trên màn hình LED, đồng thời cung cấp voucher miễn, giảm giá cho khách hàng. Các đơn vị lữ hành được khuyến khích đưa liên hoan vào lịch trình tour, kết hợp hoạt động thưởng thức ẩm thực với các chương trình lưu trú, tham quan và trải nghiệm.

Từ nền tảng này, du khách có thể kết hợp tham quan vịnh Hạ Long, khám phá Yên Tử, nghỉ dưỡng hoặc trải nghiệm các hành trình văn hóa đặc trưng của Quảng Ninh. Khi ẩm thực được kết nối với hệ thống điểm đến và dịch vụ, giá trị của chuyến đi không chỉ nằm ở việc thưởng thức món ăn mà còn mở rộng sang nhu cầu lưu trú, mua sắm và sử dụng các sản phẩm du lịch khác.

Kết quả tổ chức năm trước cho thấy tiềm năng thu hút khách của sự kiện. Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2025 đã đón khoảng 50.000 lượt người dân và du khách trong bốn ngày. Năm 2026, ban tổ chức dự kiến thu hút khoảng 50.000-60.000 lượt khách.

Với quy mô tổ chức được mở rộng cùng định hướng kết hợp ẩm thực, văn hóa và giải trí, Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường du lịch Hạ Long mùa Đông. Không chỉ góp phần quảng bá bản sắc ẩm thực địa phương, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối doanh nghiệp, phát triển các gói sản phẩm liên tuyến và thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ, hướng tới khai thác hiệu quả hơn tiềm năng du lịch Quảng Ninh quanh năm./.

Quảng Ninh: Cô Tô kích cầu du lịch Thu-Đông bằng các gói ưu đãi Thay vì lựa chọn từng dịch vụ riêng lẻ, du khách có thể tiếp cận các combo tích hợp tàu cao tốc, nghỉ tại khách sạn hoặc homestay và sử dụng xe điện tham quan những điểm nổi bật trên đảo.