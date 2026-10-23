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Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince

Campuchia xác định 198 công ty liên quan đại án lừa đảo và rửa tiền của Tập đoàn Prince, đồng thời đề nghị Interpol phát Thông báo Đỏ đối với 29 nghi phạm ở nước ngoài.

Minh Hiếu
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince

Hàn Quốc tổ chức diễn tập tác chiến phản công

Giá thực phẩm đẩy lạm phát Nhật Bản cao nhất 9 tháng

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Campuchia phong tỏa tài sản #Tập đoàn Prince #Interpol Thông báo Đỏ #Lừa đảo rửa tiền #Diễn biến quốc tế #Trần Chí #Lừa đảo trực tuyến

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