Thái Lan đẩy mạnh khai thác kali nhằm giảm phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu

Bộ Công nghiệp Thái Lan đang tích cực thúc đẩy các dự án khai thác quặng kali nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu, đồng thời hướng tới mục tiêu tạo ra doanh thu xuất khẩu hơn 30 tỷ baht (khoảng 887 triệu USD) mỗi năm.

Phát biểu ngày 20/10, Bộ trưởng Công nghiệp Varawut Silpa-archa cho biết Thái Lan hiện phải nhập khẩu ít nhất 5 triệu tấn phân bón hóa học mỗi năm, trong đó có khoảng 1 triệu tấn phân kali, với tổng chi phí lên tới 65 tỷ baht (khoảng 1,92 tỷ USD).

Việc tự chủ khai thác quặng kali trong nước không chỉ giảm nhu cầu nhập khẩu mà còn góp phần ổn định sinh kế cho nông dân và thúc đẩy ngành khai khoáng, đặc biệt là tại vùng Đông Bắc - nơi sở hữu trữ lượng kali tự nhiên dồi dào.

Mặc dù vậy, Bộ trưởng Varawut khẳng định việc phát triển khai khoáng phải đi đôi với các quy định kiểm soát ô nhiễm nghiêm ngặt, bao gồm quản lý chất thải quặng và đất đá để giảm thiểu tác động tới nguồn nước, đất đai xung quanh cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chính phủ Thái Lan hiện cam kết hỗ trợ 3 dự án mỏ kali lớn tại vùng Đông Bắc. Đầu tiên là mỏ của Công ty ThaiCali Co Ltd tại tỉnh Nakhon Ratchasima, hiện đang đào hầm ở độ sâu 280 mét dưới lòng đất và dự kiến bắt đầu sản xuất phân bón vào cuối năm 2027 với công suất tối thiểu 100.000 tấn/năm.

Dự án thứ hai do Công ty Hợp tác Kali Châu Á-Thái Bình Dương triển khai tại tỉnh Udon Thani, đang trình phê duyệt tăng vốn lên 12 tỷ baht (khoảng 355 triệu USD) với mục tiêu đi vào vận hành từ năm 2030, đạt sản lượng 2 triệu tấn/năm.

Dự án còn lại do Công ty Cổ phần Kali ASEAN Chaiyaphum vận hành tại tỉnh Chaiyaphum với quy mô vốn hơn 31 tỷ baht (khoảng 917 triệu USD), song hiện đang tạm dừng do vướng mắc tài chính với cơ quan nhà nước và vụ việc đang được Tòa án Hành chính Trung ương giải quyết./.

Tái khởi động dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào Việc tái khởi động dự án diễn ra trong bối cảnh Việt Nam phải nhập khẩu gần 1 triệu tấn Kali/năm, trong đó gần 350.000 tấn từ Lào. Riêng các đơn vị thuộc Vinachem nhập khẩu khoảng 190.000 tấn/năm.