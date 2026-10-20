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Mỹ chưa phê duyệt chuyển tên lửa Patriot giữa lúc Ukraine thiếu đạn đánh chặn

Theo The Washington Post, Mỹ chưa phê duyệt việc chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot từ các nước đối tác cho Ukraine, trong khi Kiev cảnh báo kho dự trữ đang gần cạn.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ chưa phê duyệt chuyển giao tên lửa Patriot giữa lúc Ukraine thiếu đạn đánh chặn

Hợp tác Iran - Nga ở mức cao nhất trong lịch sử

Tướng Hàn Quốc ra lệnh đáp trả cứng rắn sau đe dọa mới từ Triều Tiên

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Tên lửa Patriot #Hỗ trợ quân sự Ukraine #Quan hệ Iran - Nga #Chính sách Triều Tiên #Bản tin quốc tế

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