Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân dự Hòa nhạc Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, tối 20/10/2026, giờ địa phương (đêm 20, rạng sáng 21/10 giờ Việt Nam), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Nhà Vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary dự Chương trình Hòa nhạc hữu nghị Kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch (1971-2026) và chủ trì tiệc chiêu đãi.