Chính trị

Xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Đồn Biên phòng Đắk Lao (Lâm Đồng) và Tiểu đoàn 115 (tỉnh Mondulkiri, Campuchia) thống nhất tăng cường phối hợp; phát huy tinh thần đoàn kết, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Hưng Thịnh
Đại diện Đồn Biên phòng Đắk Lao và Tiểu đoàn 115 ký kết biên bản kết nghĩa, thống nhất các nội dung phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại diện Đồn Biên phòng Đắk Lao và Tiểu đoàn 115 ký kết biên bản kết nghĩa, thống nhất các nội dung phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/10, Đồn Biên phòng Đắk Lao (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ kết nghĩa với Tiểu đoàn 115 (Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia).

Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lâm Đồng và Đại tá Piek VanTha, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri dự và chỉ đạo lễ kết nghĩa.

Theo đó, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp trên tinh thần bình đẳng, tin cậy, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia; phát huy tinh thần đoàn kết, hiểu biết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Trọng tâm hợp tác là duy trì chế độ hội đàm, gặp gỡ định kỳ 3 tháng một lần; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình biên giới, kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tuần tra song phương, cứu hộ, cứu nạn và những vấn đề phát sinh trên biên giới và địa bàn.

Hai bên thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, các hiệp định, quy chế về biên giới; chủ động phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, hai đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, Tết và sự kiện quan trọng của hai nước. Công tác phối hợp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo cũng được xác định là nội dung cần triển khai thường xuyên, thiết thực.

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Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng mong muốn hai đơn vị tiếp tục củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tin cậy; nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh, trật tự.

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Hai đơn vị cần cụ thể hóa nội dung kết nghĩa thành chương trình hành động thiết thực, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả, tránh hình thức, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trên tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thời gian qua đã duy trì nhiều hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin, tuần tra song phương và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Việc kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Đắk Lao và Tiểu đoàn 115 tiếp tục củng cố nền tảng quan hệ hợp tác từ cấp cơ sở, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa cán bộ, chiến sỹ hai đơn vị.

Thông qua các nội dung kết nghĩa cụ thể, hai đơn vị hướng tới nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị bền chặt, cùng góp sức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vì cuộc sống bình yên của nhân dân hai bên biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)
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