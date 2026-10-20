Quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, tối 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước do Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu chủ trì.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Nhà vua Frederik X bày tỏ vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Chia sẻ gia đình có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ Việt Nam, Nhà vua Frederik X cho biết Hoàng gia Đan Mạch có mối quan hệ và tình cảm đặc biệt đối với đất nước và con người Việt Nam. Hoàng thân Henrik, phu quân của Nữ hoàng Đan Mạch, đã từng có thời gian tương đối dài sinh sống và học tập tại Hà Nội, tại Việt Nam. Bản thân Nhà vua Frederik X là người rất yêu mến Việt Nam.

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Nhà vua Frederik nhấn mạnh hiện Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Đan Mạch đang hoạt động tại Việt Nam. Không chỉ các doanh nghiệp Đan Mạch mà người dân Đan Mạch, nhất là các bạn trẻ Đan Mạch cũng ngày càng có nhiều chuyến hành trình trải nghiệm tại Việt Nam.

Nhà vua Frederik X nhấn mạnh năm 1971, giữa lúc Việt Nam còn chiến tranh và bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Với chuyến thăm cấp nhà nước lần này, hai bên sẽ thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đan Mạch và Việt Nam đều có nhiều thế mạnh riêng và có thể làm được nhiều hơn thế khi đồng hành cùng nhau. Đan Mạch khai thác hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo, hàng hải, quản trị biển hiện đại đã và đang được áp dụng rộng rãi tại Việt Nam với tiềm năng hợp tác vẫn còn rất lớn. Việt Nam có nền kinh tế năng động với nguồn nhân lực trẻ, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực để trở thành quốc gia biển mạnh.

Nhà vua Frederik X nêu rõ Đan Mạch và Việt Nam có rất nhiều điểm chung; chuyến thăm này sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác giữa Đan Mạch và Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trong không khí trang trọng của tiệc chiêu đãi, phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary, Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Đan Mạch đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và những tình cảm ấm áp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ đến thăm Đan Mạch đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mang lại cảm xúc rất đặc biệt về một đất nước của những câu chuyện cổ tích Andersen nuôi dưỡng lòng nhân ái, niềm tin và khát vọng sống mãnh liệt, về tình cảm sâu sắc, sự ủng hộ chân thành mà Nhà nước, Hoàng gia và nhân dân Đan Mạch đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã có những cuộc trao đổi chân thành và cởi mở với Nhà vua và các nhà lãnh đạo Đan Mạch. Hai bên đã chia sẻ tầm nhìn, thống nhất nhiều ý tưởng, cùng hướng tới tương lai hợp tác tươi sáng. Đối với nhân dân Việt Nam, Đan Mạch luôn là người bạn chân thành, thủy chung, hào hiệp. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Đan Mạch trong những giai đoạn khó khăn, cũng như những đóng góp quý báu cho công cuộc tái thiết và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều đáng quý là trên mỗi chặng đường phát triển của quan hệ hai nước, đều có dấu ấn đậm nét của Hoàng gia Đan Mạch. Sự quan tâm và ủng hộ của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia đối với các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đại dương cũng là những điểm gặp gỡ có ý nghĩa trong hành trình hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam xác định Đan Mạch là người bạn, đối tác đồng hành quan trọng; mong muốn cùng Đan Mạch mở rộng không gian hợp tác trong các lĩnh vực mang ý nghĩa chiến lược của thời đại; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đan Mạch tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Liên minh châu Âu (EU) và các diễn đàn đa phương khác; cùng ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Việt Nam mong muốn Nhà vua, Hoàng gia, các nhà lãnh đạo, trí thức, học giả, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp Đan Mạch tiếp tục đồng hành để viết tiếp những chương mới tươi sáng của hành trình hợp tác bền chặt Việt Nam-Đan Mạch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng trên nền tảng tình hữu nghị 55 năm, quan hệ Việt Nam và Đan Mạch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất hơn, mở ra những chân trời hợp tác mới, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, vì một kỷ nguyên hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của hai dân tộc và toàn nhân loại./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Viết tiếp câu chuyện hợp tác Việt Nam-Đan Mạch bằng lòng tin và tri thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen: “Từ câu chuyện cổ tích đến khung trời hợp tác Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới.”