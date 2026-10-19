Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo Nghi thức Cấp Nhà nước dành cho Nguyên thủ quốc gia.

Chiều 19/10, theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam... đã đến Thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm Cấp Nhà nước tới Đan Mạch.

Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo Nghi thức Cấp Nhà nước dành cho Nguyên thủ quốc gia./.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch Sáng 19/10, giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Việt Nam), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.