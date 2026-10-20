Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu mới

Ngày 20/10, Quân khu 9 tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 (20/10/1946-20/10/2026), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 9 qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị Quân khu 9, ghi nhận những thành tích xuất sắc của đơn vị trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, củng cố quốc phòng; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Chính trị Quân khu 9. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương những thành tích, đóng góp của Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 trong 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định công tác đảng, công tác chính trị là “linh hồn, mạch sống” của Quân đội; góp phần định hướng hoạt động, củng cố bản lĩnh chính trị, bồi đắp sức mạnh tinh thần để cán bộ, chiến sỹ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.

Trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, Cục Chính trị cùng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Ngành Chính trị Quân khu đã chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; cổ vũ ý chí quyết chiến, quyết thắng, phát huy tinh thần đoàn kết quân dân, góp phần cùng quân và dân cả nước giành thắng lợi, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Trong thời kỳ xây dựng và phát triển, Cục Chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, chủ động nắm bắt, định hướng tư tưởng; góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh được triển khai tích cực, góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ.”

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu.

Đơn vị cần thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình tư tưởng, dư luận; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ.

Các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi lễ. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 cần nâng cao chất lượng tham mưu về công tác đảng, công tác chính trị theo hướng chủ động, nhạy bén, đúng, trúng và kịp thời; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng phong trào Thi đua Quyết thắng; chủ động cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng, đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc, nhất là trên không gian mạng.

Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, chính sách hậu phương Quân đội, đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân.

Đại tá Dương Công Sang, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 cho biết, ngày 20/10/1946, Xứ ủy Nam Bộ thành lập Phòng Chính trị Chiến khu 8 tại Đồng Tháp Mười; tháng 7/1947, Phòng Chính trị Chiến khu 9 ra đời tại xã Vĩnh Thuận Đông, nay thuộc thành phố Cần Thơ. Đây là những tổ chức tiền thân của Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9.

Trong các cuộc kháng chiến, cán bộ ngành Chính trị bám sát chiến trường, tham mưu lãnh đạo, giáo dục, động viên bộ đội và nhân dân chiến đấu; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau khi Quân khu 8 và Quân khu 9 hợp nhất năm 1976, đơn vị tiếp tục tham mưu xây dựng lực lượng, bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Trong thời kỳ đổi mới, Cục Chính trị chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, dân vận, chính sách; tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, ứng phó thiên tai và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Chính trị và Ngành Chính trị lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã vun đắp truyền thống “Kiên định đường lối, bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đoàn kết quyết thắng.”

Phát huy truyền thống đó, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới./.

Phòng Cảnh vệ miền Nam nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956-18/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

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