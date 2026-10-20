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Houthi tấn công bằng tên lửa đạn đạo, các bệnh viện ở Yemen quá tải

Ngày 19/10, chính quyền tỉnh Shabwa của Yemen thông báo vụ lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự al-Alam đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Viết Thành
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Houthi tấn công bằng tên lửa đạn đạo, các bệnh viện ở Yemen quá tải
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Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới - chuyên mục podcast quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi tấn công căn cứ al-Alam bằng tên lửa đạn đạo, các bệnh viện ở Yemen quá tải.

Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Ukraine về tiến trình đàm phán chấm dứt xung đột.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm xuống mức thấp kỷ lục.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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