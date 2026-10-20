Bản tin 60s ngày 20/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Phát hiện trực khuẩn mủ xanh trong nước uống tại trường học ở Thái Nguyên.

Hai nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo, một người nguy cơ mù mắt phải.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Vụ bé gái 10 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc, Sở Y tế Khánh Hòa nói gì?

Siêu bão Champi có thể đạt cấp 17, hướng về Đài Loan.

Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận thiếu sót trong ứng phó làn sóng bạo lực tại Pháp.

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm.

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua vào Nhà trắng./.