Đời sống
Phong cách Sức khỏe Làm đẹp Ẩm thực Anh hùng nhỏ

Phát hiện trực khuẩn mủ xanh trong nước uống tại trường học ở Thái Nguyên

Ngày 19/10, Ủy ban nhân dân phường Linh Sơn thông tin kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm sau khi 48 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiến Thắng có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Theo dõi VietnamPlus
Phát hiện trực khuẩn mủ xanh trong nước uống tại trường học ở Thái Nguyên
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 20/10/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Phát hiện trực khuẩn mủ xanh trong nước uống tại trường học ở Thái Nguyên.

Hai nạn nhân trong vụ ngộ độc khí clo, một người nguy cơ mù mắt phải.

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến mở rộng xét tuyển vào lớp 10 công lập.

Vụ bé gái 10 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc, Sở Y tế Khánh Hòa nói gì?

Siêu bão Champi có thể đạt cấp 17, hướng về Đài Loan.

Tổng thống Emmanuel Macron thừa nhận thiếu sót trong ứng phó làn sóng bạo lực tại Pháp.

Nga tuyên bố đánh chặn hơn 1.000 UAV trong một đêm.

Bầu cử Mỹ: Phép thử quyền lực, bước đệm cho cuộc đua vào Nhà trắng./.

(Vietnam+)
#ngộ độc khí clo #thcs chiến thắng #ăn bán trú #xét tuyển lớp 10 #Phát hiện trực khuẩn mủ xanh

Podcast mới nhất