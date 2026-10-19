Dịch Ebola lan sang tỉnh thứ 8 của CHDC Congo, hơn 4.500 người tử vong

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu y sinh quốc gia Cộng hòa Dân chủ Congo ngày 18/10 xác nhận dịch Ebola đã lan sang North Ubangi, tỉnh thứ 8 của nước này bị ảnh hưởng.

Cơ quan trên ghi nhận 2 ca mắc Ebola tại North Ubangi, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Tỉnh này giáp Cộng hòa Trung Phi, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh của các cơ quan y tế đối mặt với nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 15/10, 2 quan chức y tế cho biết đã xác định 2 ca mắc tại North Ubangi. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo chưa đưa ra thông báo chính thức.

Như vậy, dịch Ebola hiện đã ảnh hưởng đến 8 tỉnh của nước này, gồm North Kivu, Ituri, Haut-Uele, Tshopo, South Kivu, Bas-Uele, South Ubangi và North Ubangi.

Đợt bùng phát dịch lần này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong lịch sử Cộng hòa Dân chủ Congo và đã lan ra ngoài biên giới quốc gia. Uganda đã ghi nhận các ca mắc, trong khi Kenya xác nhận 7 trường hợp nhiễm virus trong tháng này.

Theo báo cáo tình hình dịch mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Congo, trong 24 giờ tính đến ngày 16/10, nước này xác nhận thêm 67 ca mắc và 26 trường hợp tử vong. Tính từ khi dịch bùng phát, tổng số ca mắc đã lên tới 9.415, trong đó có 4.536 trường hợp tử vong.

Việc dịch bệnh tiếp tục lan sang các địa phương mới, đồng thời vượt ra ngoài biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo, đang làm gia tăng sức ép đối với các cơ quan y tế trong khu vực.

Các hoạt động ứng phó, trong đó có tiêm vaccine cho nhân viên y tế và lực lượng cứu trợ có nguy cơ phơi nhiễm, đang được tăng cường nhằm hạn chế đà lây lan của virus Ebola chủng Bundibugyo.

Trong một diễn biến khác có liên quan, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (ACDC) và giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo đã lên tiếng kêu gọi nâng cao minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài chính ứng phó dịch Ebola.

ACDC công bố thông tin cho rằng hơn 700 triệu USD tiền tài trợ quốc tế phòng chống dịch Ebola lần này còn chưa được hạch toán.

Những quan ngại về tài chính có thể gây thêm khó khăn cho các nỗ lực khống chế dịch bệnh, trong bối cảnh sự thiếu tin tưởng đối với đội ngũ nhân viên y tế và các tổ chức cứu trợ vẫn là một trở ngại lớn.

Tổng Giám đốc ACDC - Tiến sỹ Jean Kaseya - nhấn mạnh còn quá sớm để kết luận có hành vi biển thủ. Tuy nhiên, ông cho rằng tình trạng thiếu thông tin sử dụng tiền tài trợ hiện nay là vấn đề nghiêm trọng, khiến các cơ quan chức năng không thể biết đầy đủ nguồn lực đã được huy động và sử dụng.

Theo Tiến sỹ Kaseya, các nhà tài trợ quốc tế đã giải ngân khoảng 962 triệu USD cho các tổ chức trực tiếp triển khai hoạt động ứng phó dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, thay vì chuyển tiền cho chính quyền sở tại.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 1/3 số tổ chức này tham dự cuộc họp gần đây do Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo tổ chức và cung cấp thông tin tài chính. Các tổ chức tham dự cuộc họp báo cáo đã nhận được tổng cộng 228 triệu USD, trong đó đã chi 127 triệu USD và còn khoảng 100 triệu USD chưa sử dụng/.

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục WHO tăng cường các biện pháp phòng chống Ebola tại châu Phi, Đông Địa Trung Hải giữa bối cảnh xung đột, di cư và dịch bệnh đang đe dọa hàng triệu người.