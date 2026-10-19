Chùm ca bệnh não mô cầu ở TP Hồ Chí Minh: Đã kiểm soát, cắt đứt chuỗi lây nhiễm

Liên quan đến chùm ca bệnh não mô cầu tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/10, Sở Y tế Thành phố thông tin hiện chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt, chuỗi lây truyền đã cắt đứt, học sinh có thể yên tâm đến trường học bình thường.

Tính đến ngày 19/10, ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Ba trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trong tình trạng sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.

Về ca thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca thứ 1, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày; kết quả PCR khẳng định bệnh nhi này mắc não mô cầu nhóm B đồng thời xác định đồng nhiễm cúm B.

Như vậy, cả 3 học sinh phơi nhiễm với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng ngay khi điều tra dịch tễ, được nhập viện theo dõi và điều trị. Từ ngày 17/10 đến nay, chưa phát hiện thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc này.

Ngay khi xác định chùm ca bệnh, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố phối hợp Trạm Y tế xã Hiệp Phước, Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng thực hiện các biện pháp cắt đứt lây nhiễm gồm tổng vệ sinh khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định có 177 người tiếp xúc gần (gồm 163 học sinh và 14 người thân/sống cùng nơi cư trú). Toàn bộ những người tiếp xúc gần đều đã hoàn tất uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày. Song song đó, nhằm chủ động triệt để cắt đứt chuỗi lây truyền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cũng mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người.

Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước vệ sinh, khử khuẩn lớp học sau khi ghi nhận 4 ca mắc não mô cầu. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bác sỹ Lương Chấn Quang, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá các biện pháp xử lý chùm ca bệnh tại xã Hiệp Phước được triển khai rất bài bản, tích cực và được kiểm soát tốt. Chuyên gia này cũng lưu ý hiện đang là mùa gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm, nên cần tiếp tục giám sát, phát hiện sớm và khuyến cáo người có sốt hoặc triệu chứng hô hấp đi khám tại cơ sở y tế để được hướng dẫn điều trị phù hợp.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, chuỗi lây nhiễm của chùm ca bệnh não mô cầu tại Hiệp Phước đã được kiểm soát. Những ngày qua, do tâm lý lo lắng nên một số phụ huynh tạm cho con nghỉ học, một số khác đề nghị chuyển sang học trực tuyến.

Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu khoa học và các biện pháp đáp ứng khẩn trương trong những ngày qua, lãnh đạo Sở Y tế khẳng định môi trường học đường hiện đã được bảo đảm an toàn. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất không triển khai phương án học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị, phụ huynh có thể yên tâm đưa trẻ đến trường.

Để tiếp tục bảo đảm an toàn, Sở Y tế chỉ đạo Trạm Y tế xã Hiệp Phước theo dõi sát sức khỏe 177 người tiếp xúc gần đến hết ngày 25/10. Sở Y tế khuyến cáo, những người liên quan đến chùm ca bệnh đã uống kháng sinh dự phòng tiếp tục theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, ngày 14/10, học sinh đầu tiên của Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, xã Hiệp Phước được chẩn đoán mắc bệnh não mô cầu tối cấp và tử vong ngay sau đó.

Liên tiếp trong 3 ngày sau đó, lần lượt 3 học sinh khác cũng được xác định mắc não mô cầu. Hiện các học sinh còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh./.

Đẩy mạnh khuyến cáo và dự phòng sau chùm ca bệnh nhiễm não mô cầu tại TP.HCM Từ ngày 14-16/10, tại Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước), Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận chùm 3 ca bệnh nhiễm trùng do não mô cầu trong đó có một trường hợp tử vong.

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