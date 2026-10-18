Gia Lai đầu tư 665 tỷ đồng xây dựng Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn

Ngày 18/10, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn tại khu đất ký hiệu K2.54, đường Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến 665 tỷ đồng.

Dự án có diện tích khoảng 4.446,4m2, thời hạn hoạt động 50 năm, được định hướng xây dựng và vận hành bệnh viện đa khoa ngoài công lập, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án phải hoàn thành trong thời gian không quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư.

Bệnh viện dự kiến có quy mô khoảng 200 giường, gồm các khu chức năng phục vụ khám bệnh, điều trị, cấp cứu, cận lâm sàng và kỹ thuật nghiệp vụ; khu hành chính, hậu cần và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Công trình được định hướng xây dựng tối đa 20 tầng nổi và một tầng hầm, mật độ xây dựng tối đa 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần. Các chỉ tiêu cụ thể sẽ được xác định theo hồ sơ quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật liên quan.

Bên cạnh các khu chuyên môn, dự án dự kiến đầu tư hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải y tế và chất thải, giao thông nội bộ, cây xanh cùng bãi đỗ xe. Việc bố trí các hạng mục này nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của bệnh viện, bảo đảm điều kiện khám, chữa bệnh và an toàn môi trường.

Theo chủ trương được chấp thuận, bệnh viện hướng tới phát triển các chuyên khoa phù hợp với điều kiện cấp phép như sản khoa, nhi khoa, ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ sinh sản, tầm soát ung thư và các dịch vụ kỹ thuật y tế khác.

Dự án được kỳ vọng huy động thêm nguồn lực xã hội hóa cho lĩnh vực y tế, bổ sung năng lực cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn.

Để triển khai dự án, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính đăng tải quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời thực hiện vai trò bên mời quan tâm, lập hồ sơ mời quan tâm và tiến hành các thủ tục liên quan để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Các sở, ngành gồm Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế cùng Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Nam có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm lập phương án tổng mặt bằng, tổ chức đấu nối giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trong đó, phương án giao thông tiếp cận phục vụ cấp cứu, bố trí bãi đỗ xe và bảo đảm không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật hiện hữu của khu vực phải được tính toán đầy đủ.

Việc chấp thuận chủ trương đầu tư là bước đầu trong quá trình triển khai Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn. Tiến độ thực hiện sẽ phụ thuộc vào quá trình lựa chọn nhà đầu tư, hoàn thiện thủ tục và tổ chức xây dựng theo quy định./.

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