Chính trị

Đại sứ Đỗ Thùy Dương trình Quốc thư lên Quốc vương Brunei Darussalam

Đại sứ Đỗ Thùy Dương đã báo cáo Quốc vương Brunei về các hoạt động trong thời gian tới, trong bối cảnh hai nước hướng tới dấu mốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brunei vào năm 2027.

Đại sứ Đỗ Thùy Dương trình Quốc thư lên Quốc Vương Brunei Darussalam Haji Hassana Bolkiah, chiều 19/10. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)
Đại sứ Đỗ Thùy Dương trình Quốc thư lên Quốc Vương Brunei Darussalam Haji Hassana Bolkiah, chiều 19/10. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Chiều 19/10, tại Hoàng cung Istana Nurul Iman, Đại sứ Đỗ Thùy Dương đã trình Quốc thư lên Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah, chính thức đảm nhận cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Brunei Darussalam.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, theo nghi thức Hoàng gia Brunei, với sự hiện diện của Hoàng tử ‘Abdul Mateen, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Brunei Darussalam.

Cùng trình Quốc thư trong ngày có các Đại sứ, Cao ủy thường trú của Trung Quốc, Myanmar và Anh, cùng 20 Đại sứ kiêm nhiệm tại Brunei Darussalam.

Trong buổi gặp gỡ ngắn sau khi trình Quốc thư, Quốc vương Haji Hassana Bolkiah nhắc lại kỷ niệm tiếp xúc song phương với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ngày 7/5/2026 trong thời gian dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines; bày tỏ hài lòng về quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục được củng cố.

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Quốc vương Haji Hassana Bolkiah và Hoàng tử Abdul Mateen, Bộ trưởng Ngoại giao Brunei chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Việt Nam tại Brunei Đỗ Thùy Dương. (Ảnh: Đại sứ quán cung cấp)

Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Thùy Dương đã báo cáo Quốc vương Brunei về các hoạt động trong thời gian tới, trong bối cảnh hai nước hướng dấu mốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Brunei vào năm 2027.

Việt Nam và Brunei thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29/02/1992 và nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 3/2019. Quan hệ hai nước không ngừng phát triển tốt đẹp, với sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố và hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiếp tục được mở rộng./.

(Vietnam+)
#Việt Nam-Brunei #NQ 06-bt #NQ 59-bt #Đại sứ Đỗ Thuỳ Dương Brunei
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