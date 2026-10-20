Asian Para Games 2026: Bảng tổng sắp huy chương ngày 19/10

Ngày 19/10, Trung Quốc dẫn đầu bảng huy chương tại Asian Para Games 2026, Việt Nam tạm xếp thứ 19 sau ngày thi đấu chính thức đầu tiên của các vận động viên.

Ngày 19/10/2026 - ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 26 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng; đoàn Nhật Bản đứng thứ hai với 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng; đoàn Uzbekistan đứng thứ ba với 6 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng.

Với 1 huy chương Bạc của Lê Văn Công và 1 huy chương Đồng của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao./.