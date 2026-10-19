Lực sỹ Lê Văn Công giành huy chương bạc tại Asian Para Games 2026

Với thành tích huy chương bạc ở hạng cân 49kg nam, lực sỹ Lê Văn Công đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

Sáng 19/10, tại nhà thi đấu Fukiage ở Nagoya, Nhật Bản, lực sỹ Lê Văn Công giành huy chương bạc hạng cân 49kg nam với thành tích 171kg.

Với thành tích này, Lê Văn Công đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

Ở chung kết hạng cân 49kg nam diễn ra tại Nhật Bản, Lê Văn Công bước vào cuộc cạnh tranh với 7 đối thủ đến từ Jordan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE, Nepal và Kazakhstan. Trong số đó, đối thủ đáng chú ý nhất của lực sỹ Việt Nam là Omar Qarada, nhà vô địch Paralympic Paris 2024.

Sau các lượt cử, lực sỹ Việt Nam đạt mức tạ tốt nhất 171kg, qua đó giành huy chương bạc. Tấm huy chương vàng thuộc về Omar Qarada với thành tích 176kg, hơn đại diện Việt Nam 5kg. Trong khi đó, Chen Liuxun của Trung Quốc giành huy chương đồng với mức tạ 161kg.

Tấm huy chương bạc tại Asian Para Games 2026 giúp Lê Văn Công cải thiện thành tích so với kỳ đại hội năm 2023 tại Hàng Châu (Trung Quốc), nơi anh giành huy chương đồng với mức tạ 173kg.

Trước đó, lực sỹ sinh năm 1984 từng giành huy chương vàng Asian Para Games 2014 tại Incheon (Hàn Quốc), nhưng không thể tham dự kỳ đại hội năm 2018 do chấn thương./.