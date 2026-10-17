112 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026

Sáng nay 17/10, Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 chính thức khởi tranh tại Sân băng Vincom Ice Rink, Royal city, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 thu hút 112 vận động viên đến từ 6 tỉnh, thành phố trong cả nước, gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng và Hà Nội. Đây là giải đấu có số lượng vận động viên tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Giải diễn ra trong hai ngày 17/10 và 18/10, do Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận hành Vincom Retail tổ chức.

Đây là hoạt động với mục đích tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng thanh thiếu niên, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, phát triển phong trào tập luyện và thi đấu môn Trượt băng trên toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kỳ vọng giải đấu sẽ góp phần củng cố nền tảng phát triển lực lượng trẻ và mở ra triển vọng tích cực cho trượt băng Việt Nam trong những năm tới.

"Trượt băng là môn thể thao Olympic, đòi hỏi sự bền bỉ, kỹ thuật, bản lĩnh và sáng tạo. Giải đấu là dịp để các vận động viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, thể hiện kết quả tập luyện, qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và chuẩn bị lực lượng tham dự các giải khu vực, quốc tế," ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tại Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026, các vận động viên sẽ tranh tài ở hai nội dung, gồm: 29 bộ huy chương Trượt băng Tốc độ và 8 bộ huy chương Trượt băng Nghệ thuật.

Đặc biệt, nội dung Solo Ice Dance - khiêu vũ trên băng đơn - lần đầu tiên được chính thức đưa vào hệ thống giải quốc gia. Việc bổ sung nội dung này mở thêm cơ hội thi đấu cho các vận động viên, đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng các nội dung trượt băng và tạo động lực để các câu lạc bộ, địa phương chú trọng đào tạo, chuẩn bị lực lượng trong thời gian tới.

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 được áp dụng theo Điều lệ và Phương thức chấm điểm của Liên đoàn Trượt băng Thế giới - ISU. Để đảm bảo thành phần Ban Trọng tài theo theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Trượt băng Thế giới, Ban Tổ chức giải đã mời 7 giám sát, kiểm soát viên kỹ thuật quốc tế, giám khảo quốc tế, chuyên gia kỹ thuật quốc tế, kiểm soát viên dữ liệu quốc tế đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia tham gia chấm giải.

"Giải Vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ cả về công tác chuyên môn và lực lượng vận động viên. Điểm nổi bật là sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật và trọng tài quốc tế từng làm nhiệm vụ tại Olympic và các giải vô địch thế giới. Đội ngũ giám khảo được bố trí riêng cho hai nội dung góp phần bảo đảm việc đánh giá phù hợp với đặc thù chuyên môn của từng nội dung, đồng thời tạo cơ hội để vận động viên Việt Nam tiếp cận các chuẩn mực quốc tế," bà Trịnh Thị Trang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam chia sẻ.

Giải đấu là nền tảng để phát triển lực lượng trẻ và mở ra triển vọng tích cực cho trượt băng Việt Nam trong những năm tới. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Giải vô địch trẻ Trượt băng quốc gia năm 2026 sẽ thi đấu xếp hạng vô địch cá nhân nam/nữ, phân chia độ tuổi của các vận động viên (Áp dụng Luật thi đấu mới nhất của Liên đoàn Roller quốc tế).

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và Giấy chứng nhận cho các cá nhân có thành tích tốt nhất của từng nội dung với xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Ba./.

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