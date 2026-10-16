Asian Para Games 2026: Văn Anh Tuấn thua trận ra quân môn cầu lông

Tay vợt Văn Anh Tuấn - đại diện duy nhất của cầu lông người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đã để thua đối thủ Kim Gi Yeon của Hàn Quốc với tỷ số 0-2 trong trận ra quân ngày 16/10 tại Nhật Bản.

Ở trận đấu mở màn, Văn Anh Tuấn thi đấu khá cân bằng với đối thủ trong ván đầu tiên, nhưng vẫn để thua với tỷ số 18-21. Sang ván thứ hai, tay vợt Việt Nam không duy trì được thế trận và thất bại cách biệt 8-21, qua đó khép lại trận đấu sau hai ván.

Kết quả này khiến Văn Anh Tuấn gặp bất lợi ở chặng đầu của giải. Khả năng đi tiếp của tay vợt Việt Nam sẽ phụ thuộc vào thể thức thi đấu và kết quả các trận còn lại.

Theo Ủy ban Paralympic châu Á (APC), môn cầu lông tại Asian Para Games 2026 có 151 vận động viên đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 22 nội dung huy chương. Các trận đấu diễn ra từ ngày 16 đến 23/10 tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya, tỉnh Aichi.

Trước khi bước vào thi đấu, Văn Anh Tuấn đã có những buổi tập làm quen với điều kiện sân bãi tại Nhật Bản, trong đó có buổi tập cùng vận động viên Nepal ngày 14/10.

Tuy nhiên, tay vợt Việt Nam chưa thể chuyển sự chuẩn bị này thành kết quả thuận lợi trong trận mở màn.

Cầu lông và Bóng bàn là hai môn thi đấu sớm của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, bắt đầu từ ngày 16/10, trước lễ khai mạc Đại hội.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại khu vực Aichi-Nagoya (Nhật Bản), dự kiến quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Sau trận ra quân của Văn Anh Tuấn, các vận động viên bóng bàn Việt Nam cũng bước vào những cuộc tranh tài đầu tiên, mở màn hành trình thi đấu của đoàn tại Đại hội./.

Asian Para Games 2026: 21 vận động viên Việt Nam tranh tài ở 5 môn thể thao Lễ thượng cờ tại Nagoya đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026, với 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn thể thao.