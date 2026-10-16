Asian Para Games 2026: 21 vận động viên Việt Nam tranh tài ở 5 môn thể thao

Quốc kỳ Việt Nam đã tung bay tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản), trong lễ thượng cờ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chiều 16/10, đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026).

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các vận động viên Việt Nam đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, một số đội tuyển đã bước vào thi đấu vòng loại.

Lễ thượng cờ được tổ chức tại khuôn viên Làng Thể thao (Villas Garden Pier Athlete Plaza) ở Nagoya. Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Nagoya mà còn mở đầu cho hành trình tranh tài của các vận động viên tại đấu trường thể thao lớn của châu lục.

Asian Para Games 2026 quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đây là sân chơi quan trọng để các vận động viên người khuyết tật châu Á thể hiện năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh thành tích ở cấp độ châu lục.

Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội với 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trong số này có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông, trong đó cử tạ và bơi được đánh giá là những môn có khả năng cạnh tranh huy chương.

Ở môn cử tạ, lực sỹ Lê Văn Công tiếp tục là gương mặt đáng chú ý tại hạng cân 49 kg nam. Trong môn bơi, Lê Tiến Đạt và Đỗ Thanh Hải được kỳ vọng tranh chấp huy chương ở nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB5; Vi Thị Hằng hướng tới thành tích tốt ở các nội dung 100 m tự do, 50 m bướm và 50 m tự do.

Tại Asian Para Games 2026, đoàn Việt Nam cam kết nỗ lực thi đấu hết mình, phát huy ý chí và nghị lực, đồng thời mang đến hình ảnh Thể thao Người khuyết tật Việt Nam năng động, tự tin trên đấu trường quốc tế. Tại lễ khai mạc ngày 18/10, lực sỹ Lê Văn Công sẽ cầm cờ dẫn đầu đoàn Việt Nam. Đây được xem là sự ghi nhận đối với những đóng góp và thành tích của vận động viên giàu kinh nghiệm này trên đấu trường quốc tế.

Ở kỳ Asian Para Games 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Việt Nam giành 20 huy chương, gồm 1 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng.

Tấm huy chương Vàng duy nhất thuộc về “kình ngư” Lê Tiến Đạt ở nội dung bơi ếch 100 m nam hạng thương tật SB5. Trở lại Đại hội năm nay, vận động viên này tiếp tục là một trong những niềm hy vọng của đội tuyển bơi Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, các vận động viên cầu lông và bóng bàn Việt Nam đã bắt đầu thi đấu vòng loại từ ngày 16/10.

Các nội dung này sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 17/10, trước khi các vận động viên nghỉ một ngày và trở lại tranh tài từ ngày 19-23/10./.

Asian Para Games 2026: Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu đầy thách thức Môn Bóng bàn đã bắt đầu tranh tài từ ngày 16/10 tại nhà thi đấu Sky Hall ở TP Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản; là một trong những môn thi đấu sớm của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội.